Der ruhelose Felix Magath hat doch noch ein Plätzchen im deutschen Fußball gefunden: als Sportvorstand bei seinem Heimatverein Aschaffenburg. Damit überrumpelt er sogar den Klub selbst.

Von Sebastian Leisgang, Aschaffenburg

Für einen Moment wirkt Matthias Hartmann beinahe ergriffen. „Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll“, sagt der neue Vorstandsvorsitzende des Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg und hält erst mal inne. Hartmann möchte sich sortieren, um nicht zu dick aufzutragen – dann sagt er: „Es ist eine einmalige Chance für die Viktoria.“ Später verwendet er noch das Wort „historisch“, kleiner geht es in Hartmanns Augen nun mal nicht. Felix Magath bei der Viktoria – wenn das mal keine große Sache ist.