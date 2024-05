Jetzt, da es allmählich zu Ende geht, spricht Felix Hoffmann noch mal über den Anfang. Acht Jahre ist es mittlerweile her, dass er nach einem Thailand-Urlaub am Münchner Flughafen landete und einen Anruf von Doug Spradley erhielt, dem damaligen Trainer der Würzburger Bundesliga-Basketballer. Hoffmann hatte es sich unter der Sonne Thailands gut gehen lassen und wollte jetzt mit zwei Sandkastenfreunden ein Catering-Unternehmen aufbauen - doch Spradleys Anruf gab seinem Leben eine andere Wendung.

Manchmal ist das ja so: dass es gar nicht viel benötigt, um den Lauf der Zeit von Grund auf zu ändern. Dann genügt schon ein kurzer Wink, ein Wimpernschlag - und schon ist alles anders. So war es auch bei Hoffmann, damals, 2016, als Spradley seine Nummer wählte.

Acht Jahre später sitzt Hoffmann, 34, im Würzburger Mannschaftsbus und sagt: "Es wirkt immer noch nach." Gerade haben die Baskets 66:79 in Chemnitz verloren und damit die Hauptrunde als Tabellenfünfter beschlossen, jetzt spricht Hoffmann über das letzte Heimspiel der regulären Saison, das erst ein paar Tage zurückliegt. Beim 98:84 gegen Heidelberg hat ihm der Verein den Teppich ausgerollt: Bildershow, Grußbotschaften per Video, das ganze Programm. "Das war extrem emotional", sagt Hoffmann und spricht dann über das Trikot mit der Nummer 34, das von nun an unter dem Hallendach hängt. "Das bedeutet mir unglaublich viel", sagt Hoffmann, "das ist das Schönste, was ich hinterlassen kann. Als das Trikot hochgezogen wurde, hat mich das wahnsinnig berührt. Das war der Höhepunkt."

Basketball ist ein Zahlensport: Rebounds, Assists, Führungswechsel, im Basketball wird alles erfasst, jede Sekunde, jedes Detail. Hoffmann aber ist einer der Spieler, deren Wert sich nicht in Statistiken bemessen lässt. Er entzieht sich den Zahlen. Felix Hoffmann ist einfach Felix Hoffmann. Und gerade das ist es ja auch, was ihn so besonders macht. Hoffmann ist kein Überflieger wie Dirk Nowitzki, der größte Basketballer, den Deutschland je hervorgebracht hat. Aus Würzburg in die USA und dort zum Weltstar. Eine einzigartige Geschichte, die Würzburg in der gesamten Sportwelt zu einem Namen verholfen hat.

Wenn Nowitzki, das blonde Haar in der Mitte gescheitelt, als Jugendlicher Richtung Korb zog, wirkte es, als spiele er gegen Kinder. Klar, auch hinter Nowitzkis Erfolgen steckte härteste Arbeit, aber er hatte Anlagen wie nur wenige sonst, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, einen Ball in einen Korb zu werfen. Er hatte was, das nur wenige hatten: eine Gabe. Hoffmann hingegen sagt über sich selbst: "Ich war nie ein Überspieler. Ich habe nur in meiner Rolle einen Weg gefunden, die Fans mitzunehmen."

Wenn Felix Hoffmann seine Karriere beendet, geht in gewisser Weise auch ein Teil der Fans

Und deshalb fühlen sich die Menschen in Würzburg ihm ja auch nah. Weil er einer von ihnen ist. Und weil er eine außergewöhnliche Aufstiegsgeschichte hingelegt hat. Er, der Spieler aus dem Nachwuchs, der schon 2007 im Regionalliga-Kader der neu gegründeten Würzburg Baskets stand und 2016 selbst meinte, in einer Catering-Firma besser aufgehoben zu sein, der wurde auf einmal zum Bundesliga-Spieler und schließlich zum Mannschaftskapitän. Klar, dass so was bei den Leuten da draußen ankommt. Und so ist es heute nicht nur ein Spieler, der sie bald verlässt. Wenn Hoffmann nach den Playoffs aufhört, geht in gewisser Weise auch ein Teil von ihnen.

Dabei war Hoffmann all die Jahre doch derjenige, bei dem die Fans Halt fanden. Wie groß der Umbruch auch ausfiel, den der Klub Sommer für Sommer vollzog: Hoffmann bekannte sich immer wieder zu Würzburg. Gerade im Basketball, einem Sport, in dem Vereine den Spielern Monatsverträge aushändigen, ist das eine Seltenheit. Kein Wunder also, dass es was mit den Leuten macht, wenn einer seinem Klub bei all dem Kommen und Gehen stets treu bleibt.

"Das ist meine Geburtsstadt, meine Heimat", sagt Hoffmann und formuliert dann noch einen Satz, in dem die ganze Entschiedenheit steckt, mit der er seine Karriere in all den Jahren verfolgt hat: "Ich akzeptiere noch nicht, dass es vorbei ist."

In den Playoffs trifft Würzburg auf Ulm. Durch die Niederlage am Sonntag in Chemnitz müssen die Unterfranken zunächst auswärts antreten - ein Nachteil, den Hoffmann "extrem bitter" nennt. Er denkt aber gar nicht daran, sich einfach hinzugeben. Es sind seine ersten Playoff-Spiele, er will es noch mal wissen - erst dann ist Schluss. Das Knie, "ich merke einfach, dass ich nicht mehr an mein Niveau herankomme", sagt Hoffmann.

Vor rund einem Jahr hat er sich zum zweiten Mal operieren lassen, besser ist es jedoch nicht geworden. Deshalb macht er bald Schluss. Deshalb zieht es ihn in die Immobilienbranche. Er will aber auch den Baskets erhalten bleiben. Botschafter, Jugendtrainer, Felix Hoffmann ist für vieles offen. Er weiß ja, dass das Leben manchmal Wendungen nimmt, die jetzt noch gar nicht absehbar sind.