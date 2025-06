Die Frauen vom Harvestehuder THC haben ihren ersten Feldhockey-Titel seit 1973 gewonnen. Der deutsche Rekordmeister besiegte am Sonntag im Endspiel in Krefeld den Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 2:1 (1:0). Emilia Landshut (22. Minute) und Laura Saenger (35.) trafen vor 3400 Zuschauern jeweils nach Strafecken für den HTHC. Friederike Heusgen (39.) verkürzte ebenfalls per Strafecke. „Es könnte kein schönerer Abschluss sein. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen“, sagte Torfrau Rosa Krüger, die nun ihre aktive Karriere beendet und zudem als wertvollste Spielerin der Endrunde ausgezeichnet wurde. Trainer Tobias Jordan ergänzte: „Wenn wir führen, wird es schwer für den Gegner.“Für Harvestehude ist es der insgesamt 15. Feld-Titel. Im Halbfinale am Samstag gewannen die Hanseatinnen, die die Hauptrunde als Fünfter beendet hatten, mit 1:0 (0:0) gegen den Mannheimer HC. Als Meisterinnen sind sie erstmals in der Euro Hockey League (EHL) startberechtigt. „Das ist ein Traum und wird eine ganz tolle Reise“, sagte Jordan.