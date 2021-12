Serena Williams und Roger Federer:Wird 2022 das große Abschiedsjahr?

Von Gerald Kleffmann

Am 18. Februar dieses Jahres verließ Serena Williams auf besonders emotionale Art den Hauptplatz der Australian Open. Sie klopfte sich aufs Herz, während sie mit glasigen Augen zu den Fans auf den Tribünen der Rod Laver Arena blickte. Sie winkte, nicht kurz, eher ungewöhnlich lange. Wenn Williams verliert, ist das ja nie alltäglich, sie ist eine 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin.

So war es nur logisch, dass sie später, nach der 3:6, 4:6-Niederlage im Halbfinale gegen die Japanerin Naomi Osaka, auf der Pressekonferenz zu ihren gefühligen Gesten befragt wurde. Ob sie sich da vielleicht schon verabschiedet hätte, für immer von dieser Tennisbühne, auf der sie hier, am Yarra River, siebenmal triumphiert hatte. "Ich weiß nicht", antwortete Williams mit stockender Stimme. "Wenn ich jemals Lebewohl sage, würde ich es niemandem erzählen." Immerhin, sie lächelte bemüht.

Nun, im Dezember 2021, sieht es mehr denn je danach aus, als könnten das damals die letzten Bilder der aktiven Spielerin in Melbourne gewesen sein. Sie fehlt auf der Meldeliste für die nächsten Australian Open. Das erste Grand Slam der Saison 2022 findet vom 17. bis 30. Januar statt, das Turnier gab nun die Profis bekannt, die partizipieren. Manche Namen sucht man vergebens, etwa die der beiden Schweizer Roger Federer und Stan Wawrinka, ein Verzicht der beiden Langzeitverletzten kam aber nicht überraschend. Novak Djokovic hingegen hat sich als Starter registrieren lassen im Büro von Turnierdirektor Craig Tiley.

Ob Djokovic wirklich die Australian Open spielt? Schon beim ATP Cup weiß die Tennisszene mehr - der Serbe ist auch in Sydney gemeldet

Das könnte bedeuten, dass sich der mutmaßliche Impfgegner doch noch ein Vakzin verabreichen lässt; ungeimpft ist eine Teilnahme nicht möglich. Bislang hat der Weltranglisten-Erste seine Entscheidung offengelassen, und noch immer könnte er das Turnier auslassen. Die Tennisszene dürfte bald schlauer sein, am 1. Januar beginnt der ATP Cup in Sydney, ein Nationen-Event mit 16 Teams (Deutschland wird von Alexander Zverev angeführt), und Serbien tritt - Stand jetzt - mit Djokovic an. Eine andere Hintertür für ihn könnte es ja auch noch geben, sollte er sich nicht impfen lassen oder nicht geimpft sein: In manchen medizinisch begründeten Fällen werden Ausnahmegenehmigungen erteilt.

Dass Serena Williams indes inzwischen in einer Erklärung bestätigte, nicht nach Australien zu reisen, passt zum Charakter der anstehenden Spielzeit 2022: Einige Abschiede rücken unweigerlich näher.

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger Federer hatte kürzlich in einem Interview erstmals erklärt, dass er nach seinen Eingriffen am rechten Knie vor allem deshalb noch einmal auf den Platz zurückkehren wolle, um sich gebührend von seinen Anhängern zu verabschieden. Er sprach sogar davon, notfalls erst 2023 Schläger schwingend vorstellig zu werden, aber dann wäre er 41 - man traut Federer viel zu, aber ob er dann wirklich noch auf seinem berühmten Niveau wettbewerbsfähig sein wird, ist eher fraglich. Nachdem er von einer aufgrund der Pandemie eingeführten Regel profitierte und sich dank "eingefrorener" Punkte lange in den Top Ten hielt, ist er mittlerweile auf den 16. Platz abgerutscht.

Detailansicht öffnen Glamouröser Auftritt: Serena Williams (links) und ihre Schwester Venus präsentierten kürzlich den Film "King Richard", in dem die Rolle ihre Vaters - dargestellt von Will Smith (Mitte) - zu Beginn ihrer Karrieren beleuchtet wird. (Foto: Image Press Agency/NurPhoto/Imago)

Eine milde Verschlechterung, verglichen mit der Leistungskurve von Venus Williams. Die Amerikanerin wird auf Rang 316 geführt. Es ist im Grunde unglaublich, dass sie überhaupt noch spielt. Bald ist es 20 Jahre her, dass sie die Nummer eins der Welt war. 41 ist sie inzwischen. Sie ist mit ihrer Schwester, die ein Jahr jünger ist, schon so lange dabei, dass jetzt die Anfänge ihres ruhmreichen Lebens sehenswert verfilmt wurden.

So etwas passiert ja sonst sehr viel später. "King Richard" mit Will Smith in der Hauptrolle rückt vor allem die Bedeutung des Vaters in den Vordergrund. Mit dem Hollywood-Schauspieler hatten sich die Williams-Schwestern zuletzt auch strahlend auf dem Roten Teppich bei der Filmpremiere gezeigt. So sieht ihr Leben jetzt eher aus.

Wie Federer versucht Serena Williams aber auch, Spekulationen zu einem baldigen Rücktritt nicht zu viel Substanz zu geben. "Ich werde es vermissen, die Fans zu sehen, aber ich freue mich darauf, zurückzukehren und auf meinem höchsten Niveau anzutreten", teilte sie nun mit. Doch die Begründung ihres Verzichts lässt erahnen, dass sich bei der erfolgreichen Unternehmerin, Ehefrau und Mutter zunehmend die Prioritäten verschieben. "Obwohl diese Entscheidung nie leicht zu treffen ist, bin ich nicht da, wo ich körperlich sein muss, um an Wettkämpfen teilzunehmen", sagte Williams. Die Mitteilungen dieser Art, das steht fest, häufen sich. Zumindest bei den Ü40-Größen des Tennissports.