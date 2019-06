20. Juni 2019, 18:42 Uhr Fechten Party in Halle 8b

Die deutschen Fechter gewinnen die ersten drei Medaillen. Dass die Deutschen diese EM in Düsseldorf nach schwachem Beginn doch noch an sich reißen, liegt zum einen an der Qualität der Athleten, zum anderen am Teamgeist.

Von Volker Kreisl, Düsseldorf

Architektonisch gesehen kann niemand was dafür, Messehallen sind nun einmal nichts für Sport. Dennoch verirren sich Sport-Events immer wieder in die riesigen grauen Kästen am Stadtrand mit ihren 20 Meter hohen, leeren Betonwänden und funktionalen Metallstrebendecken; nun auch mal wieder die Fechter. Weil an den ersten beiden Tagen dieser EM die gastgebenden Deutschen früh ausgeschieden waren, gingen mit ihnen auch die meisten Zuschauer schon vor den Finals nach Hause. Aber dann folgte Tag drei - und was war das? Party in Halle 8b!

Bis zum Ende, als es draußen trotz Sonnwendzeit schon dämmerte, war da Jubel und Krach, und das Publikum blieb sitzen bis zum Schluss. Denn erstmals hatten bei diesen Titelkämpfen zwei Deutsche Medaillen gewonnen: Degenfechterin Alexandra Ndolo Bronze, ebenso Max Hartung am Degen. Und am vierten Tag, dem Donnerstag, lebte die Feststimmung sogleich wieder auf, denn das Florettteam um Peter Joppich, Benjamin Kleibrink, André Sanita und Luis Klein sicherte sich mit einem spektakulären Halbfinalsieg über die nominell überlegenen Italiener mindestens die Silbermedaille, am Abend ging es gegen Frankreich sogar um Gold.

Dass die Deutschen also diese EM nach schwachem Beginn doch noch an sich rissen, lag zunächst mal an deren Qualitäten. Ndolo, 32, gilt seit langem als spätberufenes und interessantes Talent, und Hartung war als Weltranglisten-Zweiter und Titelverteidiger ohnehin der einzige deutsche Titelfavorit. Getragen wurden die beiden natürlich auch von Publikumsschreien, von Trommeln und Klatschwürsten. Und doch stand hinter dem Erfolg ein weiterer Faktor. Nämlich der Umstand, dass im vermeintlichen Ego-Sport Fechten das Team eine tragende Rolle spielt. Die Florettmänner fanden in diesem Format wieder zu Stärke, nachdem sie in den EM-Einzeln noch enttäuscht hatten. Und Säbelfechter Hartung sagt, er habe sein Einzel-Bronze der Gemeinschaft zu verdanken: "Ohne die Gruppe hätte ich's wie immer nicht geschafft."

Schon der Verlauf des Mittwochs war ein Beispiel für positive Mannschaftsdynamik und ein letzter Fingerzeig dafür, wie wichtig es ist, sich als Team für Olympia zu qualifizieren. Das deutsche Einzel-Quartett hatte vor vier Jahren nicht viel zu melden und schied früh aus. Hartung, dessen Säbelteam in Rio wegen der damals noch bestehenden Fecht-Rotation nicht im Programm war, erinnert sich: "Man braucht einfach eine Gruppe." Er hatte das gemeinsame Training vermisst, die Gespräche, die Stimmung. All dies, sagt er, "gibt Kraft und schiebt einen an".

Wobei Säbler von Natur aus Stimmungsmacher sind. Sie sind kraft ihrer Disziplin notwendigerweise extrovertiert, viel zu schnell, viel zu aggressiv ist das spärlich reglementierte Stechen, Wischen und Hauen. Florett und Degen erinnern eher an Standardtänze. Säbeln erinnert an Pogo.

Kein Wunder also, dass sie nach jedem Treffer brüllen, um sich zu entladen oder aufzuputschen. Und wenn sich die Akteure gehen lassen dürfen, dann wird das Publikum eben auch locker, und der Funke springt über. In Halle 8b war also Gedränge und Begeisterung - in der Nordwestecke bei den Vorkämpfen, und dann auch im Südosten des grauen Kastens, im Finalbereich mit Teppich und Tribünengestell.

Dass Hartung und Ndolo schließlich in den Semifinals scheiterten, verursachte den üblichen Zwischenfrust, der aber im Fechten bald verfliegt, weil aufgrund der Gesamtbelastung des Tages Halbfinalisten Bronze ohnehin sicher haben. Für den Verband sind die Aussichten auf die beiden Schlusstage nun plötzlich rosig. Vom Erfolg der Florettfechter könnten sich die restlichen Teams anstecken lassen. Nicht auszuschließen ist, dass diese EM von Düsseldorf sogar eine Wende für den lange kriselnden Deutschen Fechter-Bund wird, dass der Säbelfunke weiter überspringt auf die Zuschauer, auf Degen-Akteure und Florettfechterinnen.

Denn alles Mögliche kann passieren, wenn man ein Team hinter sich hat, auch Dinge, die eigentlich unmöglich sind, weswegen Max Hartung sagt, er werde seinem Säbelfreund Björn Hübner noch eine Flasche feinen Champagner spendieren.

Denn genau genommen hat er die Bronzemedaille nicht nur wegen seiner Form oder des Gebrülls der Fans, auch nicht nur wegen Trommeln und Klatschwürsten errungen, sondern wegen Hübners Einsatz beim Referee - mitten in den Schlussmomenten des Viertelfinalgefechts gegen Bolade Apithy aus Frankreich.

10:13 lag Hartung hinten, nur zwei Treffer fehlten dem Franzosen noch, da lehnte plötzlich der schon ausgeschiedene Hübner über dem Geländer und "belaberte", wie Hartung später bemerkte, den Referee. Klar ist das verboten, kein Referee lässt sich während des Gefechts von außen "belabern", dieser aber schien an seiner Ehre gepackt. Er unterbrach das Match, scrollte zurück im Match-Computer und bedeutete Hübner, der weiter insistierte, es sei ja gut, er solle endlich die Klappe halten.

Aber tatsächlich: Er hatte irgendwann einen Zählfehler, den keiner außer Hübner bemerkte, begangen und gab ihn nun zu. Hartung lag nur noch 10:12 zurück, was den Unterschied bedeuten kann zwischen Aufgabe und Hoffnung, weshalb Hübners Eingriff bei Hartung die nötige Energie für den Sieg freisetzte und somit ein weiteres, wenn auch sehr seltenes Beispiel war für echten Teamgeist.