Die deutschen Florett-Herren haben sich beim Weltcup in Kairo etwas überraschend für die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) qualifiziert. Platz elf im Teamwettbewerb sowie Schützenhilfe von den siegreichen Russen genügte der Auswahl des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB), um erstmals seit London 2012 ein Team zu den Sommerspielen zu schicken. Durch die Qualifikation für den Teamwettbewerb, die Luis Klein, Fabian Braun, Alexander Kahl und Andre Sanita perfekt machten, darf der DFeB auch drei Florettfechter im Einzel nominieren. Für Rio 2016 hatte kein Team die Qualifikation geschafft; damals waren überhaupt nur vier deutsche Athleten am Start gewesen. Die Florett-Frauen hingegen verpassten in Kasan ihre Qualifikationschance. Auch die Säbelfechter um den früheren Weltmeister Max Hartung, die in Warschau Dritte wurden, sind noch nicht sicher in Tokio dabei.

