Wer ist der einzig wahre FCH? Der 1. FC Heidenheim und der FC Hansa Rostock tragen rund um die Frage, wer diese drei Buchstaben in genau dieser Reihenfolge für sich beanspruchen darf, seit Wochen einen spektakulären Kampf aus. Zwischen Ostalb und Ostsee wird über Anwaltsbriefe und dankenswerterweise auch öffentlich über Pressemitteilungen ums Kürzel gerungen. Der FCH (aus Rostock) behauptet: „Der FCH ist für uns mehr als ein Name. Er ist unsere DNA.“ Der FCH (aus Heidenheim) schreibt: „FCH ist für uns Ausdruck unserer gewachsenen Identität und außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte.“