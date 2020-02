Manuel Neuer

Erhielt in seiner Funktion als Kapitän vor dem Anpfiff einen Präsentekorb mit dem in Mainz traditionellen kulinarischen Dreigestirn "Weck, Worscht un Woi". Gab die Delikatessen auch pflichtgemäß bei der Ersatzbank ab, statt sie hinters Tor zu stellen und ab und an mal zu naschen. Korrekte Entscheidung, weil es trotz des frühen Vorsprunges doch erstaunlich wenige Phasen gab, in denen er Muße für ein kleines Picknick gehabt hätte.