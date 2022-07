Bayern München hat einen zweiten Basketballprofi mit NBA-Erfahrung verpflichtet. Nach US-Center Freddie Gillespie wechselt auch dessen Landsmann Cassius Winston zum Meisterschaftszweiten. Der 24 Jahre alte Guard, der in der NBA für die Washington Wizards 29 Spiele absolviert hat, unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison. "Er hat schon an der NBA gekostet, nachdem er das High-Level-Programm an der Michigan State University angeführt hatte. Er besitzt trotz seines jungen Alters eine große Basketball-Persönlichkeit", sagte Münchens Sportdirektor Daniele Baiesi. Winston freut sich besonders auf die europäischen Königsklasse. "Ich bin sehr aufgeregt, dass es bald losgeht, denn in der EuroLeague wird der beste europäische Basketball gespielt, und ich weiß, dass es dorteine große Fanbasis gibt", sagte er. Gillespie, 25, hatte bereits 29 NBA-Einsätze für die Toronto Raptors und Orlando Magic. Die Vorbereitung auf die kommende Saison startet in drei Wochen. Die Euroleague-Saison beginnt für die Bayern am 6. Oktober gegen Fenerbahce Istanbul.