Nun ist es offiziell: Wie bereits am Wochenende berichtet, wird Danilo Barthel die Basketballer des FC Bayern München verlassen. Wohin der Kapitän des deutschen Meisters von 2018 und 2019 wechseln wird, teilte der Klub am Montag nicht mit. Nach SZ-Informationen heuert der 28-Jährige beim finanziell potenten türkischen Euroleague-Klub Fenerbahce Istanbul an, wo er 1,8 Millionen Dollar in zwei Jahren verdienen soll. Barthel selbst bestätigte bislang nur, dass er sich dazu entschieden habe, "den Verein zu verlassen, um mich einer neuen Herausforderung zu stellen, meiner ersten überhaupt im Ausland. Das ändert aber nichts daran, dass ich immer eng mit dem FC Bayern Basketball verbunden sein werde."

Der FC Bayern sei dem 2,07 Meter großen Power Forward in den vergangenen vier Jahren nicht nur Arbeitgeber sondern "auch ein Zuhause" gewesen. Die Münchner verlieren damit einen ihrer populärsten Spieler. Barthel war nicht nur stets vorbildlich kämpfender Publikumsliebling und Gesicht der Mannschaft, er war auch maßgeblich an den beiden Titelgewinnen beteiligt. Insgesamt absolvierte er für den FCB 149 Spiele in der Bundesliga mit einem Schnitt von 10,3 Punkten. In der Euroleague stand er 57-mal auf dem Platz und sammelte acht Punkte im Schnitt.