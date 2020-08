Die Basketballer des FC Bayern verfolgen aufmerksam die Welle des Protests von Profi-Sportlern gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA. Nach dem Boykott von Spielen in den NBA-Playoffs wegen der Schüsse von Polizisten auf den schwarzen Familienvater Jacob Blake, der in Wisconsin schwer verletzt worden war, bezogen Bayerns US-Profi Malcolm Thomas und der deutsche Nationalspieler Paul Zipser, der ebenfalls früher in der nordamerikanischen Profiliga aktiv war, öffentlich Stellung. "Das Problem ist sehr tiefgreifend, Jahre alt - und es wird nicht wirklich besser", äußerte der 26-jährige Zipser, der 2016 von den Münchnern zu den Chicago Bulls gewechselt war und zwei Spielzeiten in der NBA verbrachte: "Gerade die Sportler in der NBA haben eine sehr große Reichweite, und diese nutzen sie im Moment, das ist perfekt." Er sei "ein großer Fan" davon, dass sich Sportler und Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben zusammenschließen und zeigten, "wofür sie stehen, was sie denken und fühlen". Malcolm Thomas ist einer von sechs US-Profis im Münchner Kader. Er begrüße, dass sich die Spieler der NBA solidarisch und als Einheit zeigten, erklärte der 31-Jährige: "Es ist wichtig, dass die Spieler zeigen, dass ihnen mögliche negative Folgen egal sind."