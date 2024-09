Stürmer Samuel Essende vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ist nach seiner Tätlichkeit im Heimspiel gegen den FSV Mainz (2:3) für zwei Spiele gesperrt worden. Der FCA hat dem Urteil des DFB-Sportgerichts bereits zugestimmt. Der 26-Jährige fehlt damit in den Partien bei RB Leipzig am Samstag und gegen Mönchengladbach am 4. Oktober. Essende hatte für ein Nachtreten gegen den Mainzer Dominik Kohr am vergangenen Freitag in der 70. Minute die rote Karte gesehen. Essendes Tritt war ein Ellenbogenschlag von Kohr vorausgegangen. Schiedsrichter Sören Storks hatte diesen nicht geahndet. Der DFB berücksichtigte die Aktion des Mainzers bei seinem Urteil aber.