Aufsteiger FC St. Pauli hat die beiden ersten Zugänge für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Den deutschen U21-Nationalspieler Robert Wagner leihen die Hamburger vom SC Freiburg aus. Der 20-Jährige soll im zentralen Mittelfeld die beiden Abgänge Marcel Hartel (Ziel noch unbekannt) und Aljoscha Kemlein (zurück zu Union Berlin) ersetzen. Wagner spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Der 23 Jahre alte Torhüter Ben Voll kommt vom Drittliga-Klub Viktoria Köln. Für den ehemaligen Rostocker zahlt der FC St. Pauli eine Ablösesumme, zu deren Höhe der Klub am Donnerstag keine weiteren Angaben machte.