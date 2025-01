Der FC St. Pauli hat den 13-maligen US-Nationalspieler James Sands von New York City FC verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, kommt der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler auf Leihbasis und bleibt bis zum Saisonende bei den Hamburgern.Sands, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, stammt aus der Nachwuchsakademie des US-Clubs. Für die Glasgow Rangers, für die er 2022/2023 ebenfalls auf Leihbasis auflief, kam er bereits in der Champions League zum Einsatz. Der Zugang bringe eine „sehr spannende Mischung aus Athletik und fußballerischen Fähigkeiten mit“, kommentierte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. „Da er bereits auf hohem Niveau in Europa gespielt hat, trauen wir ihm zu, sich schnell bei uns und in der Bundesliga zu akklimatisieren.“