Der FC St. Pauli muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst ohne Abwehrspieler Eric Smith auskommen. Nachdem der 29 Jahre alte schwedische Nationalspieler vorzeitig aus dem Trainingslager seiner Nationalmannschaft abgereist war, veröffentlichte der Verein aus Hamburg jetzt die Diagnose. Der Defensivmann habe „sich eine strukturelle muskuläre Verletzung in der linken Wade zugezogen“, hieß es in einer Mitteilung des FC St. Pauli. Der Tabellen-Sechzehnte aus der Hansestadt bestreitet sein nächstes Bundesligaspiel am Ostersonntag (15.30Uhr/Dazn). Dann ist die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin beim 1. FC Union Berlin zu Gast. Wie lange Smith ausfällt, gab St. Pauli nicht bekannt. Er stehe „vorerst nicht zur Verfügung“, hieß es lediglich. Smith dürfte den Kiezkickern voraussichtlich rund drei bis vier Wochen fehlen.