Von Thomas Hürner, Hamburg

Die Gerüchte der vergangenen Wochen dürften beim FC St. Pauli wenig Freude verbreitet haben. Der kleine Kiezklub hat ja eigentlich nur wenige direkte Berührungspunkte mit dem großen FC Bayern, mal abgesehen von der Tatsache, dass die Fans dieser sehr ungleichen Vereine eine stabile Fanfreundschaft unterhalten. Was die Münchner tun oder nicht tun, könnte in diesem Sommer trotzdem bis in den Hamburger Stadtteil abstrahlen. Denn die Bayern sind bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Trainer und könnten deshalb versuchen, sich diesen zum Beispiel in Leverkusen (Xabi Alonso) oder in Stuttgart (Sebastian Hoeneß) zu beschaffen.