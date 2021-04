An Daniel-Kofi Kyerehs gekonnten Tor-Salto hat man sich beim FC St. Pauli längst gewöhnt. Unter den "Fantastischen Drei" im Angriff der besten Rückrunden-Mannschaft der 2. Fußball-Bundesliga ist der 25-Jährige mit acht Treffern und neun Torvorlagen der Topscorer. Der in der Hinrunde lange verletzte Guido Burgstaller (9/3) und der im Winter ausgeliehene Omar Marmoush (6/3) stehen ihm aber nicht viel nach. Seit die drei gemeinsam am Werk sind, geht es mit den Kiezkickern bergauf.

"Das bringt viel Spaß da vorne. Insgesamt geht die Entwicklung in die richtige Richtung", sagte Burgstaller nach dem souveränen 2:0 (2:0) über Eintracht Braunschweig im Sky-Interview. Als er dabei auf das Thema Abstiegskampf angesprochen wurde, grinste er lässig und meinte: "Das ist schon seit längerer Zeit nicht mehr in unserem Kopf." Vor vier Monaten war das noch anders, als der FC St. Pauli nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Braunschweig als Tabellenvorletzter mit sieben Punkten "am absoluten Tiefpunkt" angekommen war, wie Trainer Timo Schultz zugab. Bis zur Winterpause (15./16 Punkte) konsolidierte sich das Team, 2021 sammelte es in zehn Partien 22 Zähler. Der Heimsieg über chancenlose Braunschweiger führte den Kiezklub (38) schon bis auf Platz acht. "Wenn wir so spielen wie heute, werden wir noch ein paar Siege holen", glaubt Burgstaller.

Diesmal legte er das frühe 1:0 für Marmoush auf (7. Minute), der dann das 2:0 von Kyereh (14.) vorbereitete. Burgstaller aber ging leer aus. Wie Marmoush (18./Pfostenkopfball, 54.), Rodrigo Zalazar (48.) und Lukas Daschner (73.) betrieb auch der 31-Jährige bei zwei Top-Gelegenheiten (35./52.) Chancenwucher. Immerhin stand hinten die Null, da St. Pauli konsequent störte. So kann Schultz in seinem ersten Jahr als Chefcoach schon jetzt zu Recht "Stolz" verspüren: "Es ist schön, wenn man auf die Rückrundentabelle guckt", sagte er. Denn da ist sein FC St. Pauli ja bekanntlich Erster.