Von Sven Haist, London

Nach 50 Wochen ging am Sonntag die längste Saison in der Historie der Premier League zu Ende. Länger hätte die Runde auch kaum dauern dürfen, denn am 12. September startet schon die nächste Saison. Nach all den Strapazen sehnen sich die Klubs nach der Sommerpause - nur der FC Southampton würde am liebsten weiterspielen. Als eines der fittesten Teams, frei von Verletzungen, lief der Klub zuletzt zu Hochform auf (das letzte Saisonspiel gegen Sheffield war bei Redaktionsschluss dieser SZ-Ausgabe noch nicht beendet). Nach drei Jahren im Kampf gegen den Abstieg kam Southampton auf einem respektablen Mittelfeldplatz ins Ziel.

Der Tatendrang des oftmals unterschätzten Klubs am Ärmelkanal basiert vorwiegend auf Trainer Ralph Hasenhüttl, der es mit seiner Energie stets aufs Neue zu schaffen scheint, sein Team zu inspirieren. Am Telefon erzählt Hasenhüttl, 52, er fühle sich trotz der hohen Schlagzahl auf der Insel keinesfalls urlaubsreif: "Ich bin voll aufgetankt, so sehr wie lange nicht." Während des Pandemie-Stopps im Frühjahr hatte sich Hasenhüttl bei seiner Familie in München erholt, das genügte: "Mir machen drei Spiele in einer Woche nichts mehr aus. Am Anfang hatte ich damit zu kämpfen, aber man gewöhnt sich dran."

Detailansicht öffnen Seine Tore katapultierten den FC Southampton vom Tabellenende ins stabile Mittelfeld und zu diversen Siegen gegen höher eingeschätzte Mannschaften: Danny Ings, hier in einem Premier-League-Spiel gegen den FC Bournemouth, gelangen mehr als 20 Saisontreffer. (Foto: Will Oliver/AFP)

Hasenhüttl kam im Dezember 2018, zuvor war er bei RB Leipzig, davor in Ingolstadt, Aalen, Unterhaching. Allerorten war es ihm gelungen, mit einem auf frühes Attackieren ausgerichteten Spielstil für Aufsehen, für Stimmungswechsel zu sorgen. Einen Umschwung hat der erste österreichische Trainer in der Premier League in Southampton ebenfalls vollzogen, sogar bereits zweimal. Nach seiner Ankunft im Dezember 2018 stoppte Hasenhüttl die sportliche Misere des Klubs, ehe im Herbst 2019 erneut der Absturz in die Zweitklassigkeit drohte. Nach sechs Niederlagen in sieben Spielen, darunter jenes fürchterliche 0:9 im Heimspiel gegen Leicester City, war Southampton auf dem vorletzten Platz angelangt. "So eine Situation hatte ich als Trainer noch nie erlebt. Da hat man zu kämpfen und stellt sich die Frage, was der Grund ist. Mir war klar, dass der Resetknopf gedrückt werden musste." Nur wie?

Der Verein um Geschäftsführer Martin Semmens stärkte ihm den Rücken. Nicht leicht, denn Chairman Ralph Krueger und Fußballdirektor Ross Wilson, die Hasenhüttl einst verpflichteten, hatten den Klub bereits verlassen. Und Hasenhüttl vollzog einen taktischen Bruch: Er legte sich auf eine 4-2-2-2-Formation fest mit vier sehr weit vorne agierenden Spielern. In der zuvor weit defensiveren Grundausrichtung war nur Platz für zwei Angreifer gewesen, obwohl der Kader mit bis zu acht Offensivspielern für eine angriffslustigere Variante zusammengestellt war. Hasenhüttl sagt heute: "Ich bin jemand, der sehr schnell bereit ist, sich zu hinterfragen, um schnell wieder in die Erfolgsspur zu kommen."

Detailansicht öffnen Strategiedebatte am Spielfeldrand: Southamptons Trainer Ralph Hasenhüttl im gestenreichen Dialog mit Polens Nationalspieler Jan Bednarek. (Foto: Clive Brunskill/NMC/Pool)

Mit bis zum letzten Spieltag schon 21 Saisontoren leitete der für rund 22 Millionen Euro vom FC Liverpool geholte Angreifer Danny Ings, 28, die Wende ein. Neben dem markanten Forechecking, erkennbar an der extremen Zahl an Balleroberungen im Angriffsdrittel, hat sich die Mannschaft in ihrer Spielanlage mit dem Ball gesteigert. Seinen vermehrt ganzheitlichen Ansatz hat Hasenhüttl in Southampton in einem Handbuch festgehalten, an dem sich in Zukunft auch die Jugendteams orientieren sollen. Seit dem 13. Spieltag gehört Southampton nun von der Punktausbeute her zu den besseren Klubs der Liga, hat neben Chelsea, Tottenham und Leicester jüngst sogar Manchester City geschlagen. Das 1:0 vom 5. Juli sei mit das Größte gewesen, was er als Coach je erreicht habe, sagt Hasenhüttl und führt aus: "Die nachhaltigen Veränderungen sind für mich ein riesiger Erfolg. Wenn man sieht, wo wir hergekommen sind in dieser Saison, dann schafft so einen Turnaround eigentlich nur ein Nachfolger", so Hasenhüttl, der den 0:9-Schock selbst therapieren durfte. Seine Analyse: "Einen Klub in der Premier League zu verändern, ist sehr schwierig, weil viel Geld notwendig ist - und so viel Geld haben wir nicht. Wir müssen den Weg der kleinen Schritte gehen. Das ist mühsamer, aber wenn man erfolgreich ist, mit mehr Genugtuung verbunden."

Der Erfolg weckt jedoch Begehrlichkeiten: Aller Voraussicht nach wird Mittelfeldchef Pierre-Emile Hojbjerg, 24, einst beim FC Bayern in der Bundesliga aktiv, zu einem Spitzenklub wechseln. "Ich habe kein Problem damit, dass wir nicht das Ende der Fahnenstange sind. Wenn man sieht, welche Spieler von Southampton in der Welt spielen, ist das ja auch eine schöne Geschichte", sagt Hasenhüttl: "Ich bin kein Trainer, der jetzt um die Ecke kommt und sagt: Ich brauche einen 30-Millionen-Euro-Transfer, sonst ist es Mist."

Vor zwei Monaten hat Ralph Hasenhüttl seinen Vertrag bei den Saints bis 2024 verlängert. "Ich hatte noch nie so eine hohe Jobzufriedenheit wie jetzt. Die Premier League ist gefühlt Champions League das ganze Jahr. Wir stehen für Entwicklung, das ist die Historie des Vereins. Davon sind wir eine Zeit lang abgedriftet, jetzt wollen wir dahin zurück."

Mit Leipzig war Hasenhüttl in der Saison 2016/17 hinter dem FC Bayern Bundesliga-Zweiter gewesen, aber dafür stand ihm ein weit talentierteres Team zur Verfügung. Bis heute hat Hasenhüttl bei keinem Klub mehr als zwei vollständige Spielzeiten absolviert. Nach jeder gelösten Aufgabe nahm er die nächste Herausforderung an. Sofern er in Southampton noch mindestens eine Saison bleibt, ist er plötzlich schon Rekordtrainer des Klubs in der Premier League. Er trägt es mit Humor: "Das hätte ich mir nicht denken können, dass es mal heißt, der Hasenhüttl könne irgendwo Rekordtrainer werden." Und er hat ja auch noch große Ziele: Ihn wurme es wahnsinnig, so Hasenhüttl, gegen den von Jürgen Klopp gecoachten Meister aus Liverpool noch keinen Punkt geholt zu haben.