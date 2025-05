Rund einhundert Anhänger hatten den Mannschaftsbus des früheren Europapokalsiegers am Samstag nach der Rückkehr von der 2:3-Niederlage bei Celta Vigo am Trainingsgelände mit Gegenständen beworfen, Spieler wurden beleidigt. Die Polizei hinderte einige Personen daran, sich Zutritt zum Klubareal zu verschaffen. „Der FC Sevilla ist sich darüber im Klaren, dass die sportliche Situation der Mannschaft nicht das ist, was sich jeder Sevillista wünscht“, so der Verein. Dies dürfe durchaus zu Protesten führen, die aber „unter keinen Umständen akzeptiert werden, wenn sie mit Aggression, Drohungen oder Vandalismus einhergehen“.

Der Verein sei sich sicher, „dass diese Handlungen nicht die Sevilla-Fans repräsentieren, die sich auch der Bedeutung des Spiels gegen UD Las Palmas am kommenden Dienstag bewusst sind.“ Dann trifft Sevilla im eigenen Stadion am drittletzten Spieltag im Kellerduell auf den Drittletzten.