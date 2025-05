Der Abpfiff dieses in vielerlei Hinsicht historischen Spiels erfolgte 25 Minuten später als gewöhnlich und zugleich sieben Minuten zu früh. Schiedsrichter Markus Pflaum beendete das Regionalliga -Spiel des FC Schweinfurt gegen die Würzburger Kickers nach mehreren Unterbrechungen nämlich schon in der 83. Spielminute, mutmaßlich, um noch Schlimmeres zu verhindern. Vom Bayerischen Fußball -Verband (BFV) heißt es, der erfahrene Unparteiische hätte diese Entscheidung eigenständig getroffen, aber aufgrund der vielen Unterbrechungen hätte man ja durchaus auch Zeit gehabt, sich abzusprechen.

Verband und Polizei waren jedenfalls gut darauf vorbereitet gewesen, wie sehr bei dieser Partie, in der sich letztlich dank eines 2:1 für den FC Schweinfurt der Aufstieg entschied, im wahrsten Sinne quergeschossen werden sollte. Fans der Würzburger Kickers, traditionell erbitterte Rivalen der Schnüdel, hatten nämlich schon angekündigt: An diesem Tag, gegen uns, steigt Schweinfurt nicht auf!

Die Partie hatte schon zwei Minuten verspätet begonnen, fast schon regelmäßig wurde im Würzburger Block Pyrotechnik gezündet. Doch nach dem 2:1 der Schweinfurter (66.) legten es die Gäste-Fanatiker ganz offensichtlich darauf an, einen Abbruch zu erzwingen. Als es auch nicht genügte, Leuchtraketen Richtung Spielfeld zu zünden, zielten sie auf andere Zuschauer. Vereinsvertreter der Kickers verurteilten hernach auch das Verhalten ihrer Anhänger, freilich dürfte eine deftige Strafe nicht ausbleiben. Neben der Geldstrafe erscheinen auch Geisterspiele am heimischen Dallenberg realistisch.

Später am Abend erblickte ein Funktionär auf seiner Heimfahrt zwei Reisebusse mit Augsburger Kennzeichen. Ein weiteres Indiz dafür, in welchem Ausmaß der Schweinfurter Chaos-Abend geplant gewesen war. Offensichtlich hatten bundesligaerprobte Rowdies des befreundeten FC Augsburg mitgeholfen, den Regionalliga-Mob mit ausreichend Pyrotechnik auszustatten, oder doch zumindest den akribischen Einsatz mitgeplant. Fast 12 000 Zuschauer waren zu dem Highlight-Spiel nach Schweinfurt gekommen, es war also so viel los wie schon länger nicht mehr in Schweinfurt, und dementsprechend war es auch unübersichtlich.

„Wenn du auf der Haupttribüne weinende Kinder siehst und die Detonationen hörst, dann denkst du an das Schlimmste.“

Auch die Aufarbeitung der Vorkommnisse ist groß angelegt. Der SZ liegt ein von einem Sicherheitsbeauftragten angefertigter Sonderbericht vor. Demnach wurden am vergangenen Freitag im Sachs-Stadion 89 Fackeln gezündet und davon 20 in Richtung Spielfeld geworfen, es kamen 25 Knaller, elf Rauchtöpfe und fünf sogenannte Blinker zum Einsatz, nach dem Spiel wurden auch noch zwei offene Feuer angezündet, es wurden Fahnen verbrannt. „Wenn du auf der Haupttribüne weinende Kinder siehst und die Detonationen hörst, dann denkst du an das Schlimmste“, erklärt der BFV-Medienchef Fabian Frühwirth, der zusammen mit dem Regionalliga-Spielleiter Josef Janker im ständigen Austausch mit der Polizei gewesen war. „Diese Zusammenarbeit lief reibungslos ab und hatte immer die möglichen Konsequenzen im Blick.“ Allen Beteiligten sei daran gelegen gewesen, das Spiel zu einem offiziellen Ende zu bringen.

Behielt die Ruhe im Tumult: Der erfahrene Schiedsrichter Markus Pflaum beendete das explosive Regionalligaspiel zwischen Schweinfurt und Würzburg in der 83. Minute. (Foto: Frank Scheuring/Imago)

Doch in all dem Tumult dürfte auch die Frage behandelt worden sein: Haben wir einen Protest zu erwarten, wenn der Schiedsrichter früher abpfeift? Von den demütigen Kickers-Verantwortlichen sicher nicht, auch wenn diese dadurch ihre allerletzte Chance verloren haben, Schweinfurt noch einzuholen. Und so könnte der Umstand, dass nach einem 1:3 in Burghausen auch für die SpVgg Bayreuth ein Einspruch sinnlos geworden war, dazu geführt haben, dass dieses Spiel nicht auch noch am grünen Tisch behandelt werden muss.

Dort hat der Verband ohnehin noch genug zu tun: Ob zum Beispiel Türkgücü München überhaupt für kommende Saison eine Spielerlaubnis erhält, wird diese oder nächste Woche geklärt. Nach SZ-Informationen hat der abstiegsgefährdete Klub Probleme, eine uneingeschränkte Stadionverfügbarkeit nachzuweisen. Und immer noch steht das Urteil des Schiedsgerichts in Bezug auf die vier Siege von Schwaben Augsburg bei gleichzeitigem U23-Verstoß aus. Wobei das Ergebnis dieses Verfahrens zumindest den FC Schweinfurt nicht mehr allzu sehr interessieren dürfte: Die Schnüdel sind auch so uneinholbar Meister. Zumindest daran gibt es nichts mehr zu rütteln.