Von Christoph Leischwitz

Markus Wolf war am Mittwoch noch heiser, es hatte ja am Tag zuvor Anlässe zu Schreien gegeben für seinen FC Schweinfurt beim DFB-Pokalspiel auf Schalke, einige erfreute Schreie, viele voller Ärger. Der Präsident des Regionalligisten erzählt, er sei hernach mehrmals darauf angesprochen worden, dass der Schalker Torwart Ralf Fährmann beim Elfmeter beim Stand von 2:1 für Schalke vor der Linie stand, dass der Strafstoß also wohl hätte zurückgepfiffen werden müssen. "Aber viel ärgerlicher ist ja, dass wir den Elfmeter verschossen haben", sagt Wolf. Der etatmäßige Vollstrecker Adam Jabiri soll nach dem Foul an ihm noch ein wenig benommen, ein anderer Spieler als Ersatz vorgesehen gewesen sein; Fehlschütze Amar Suljic soll sich dann vorgedrängelt haben. Ein kleiner Trost nach dem aufregenden Nachmittag: "Viele gute Kritiken" habe man bekommen für den Auftritt beim Bundesligisten, bei dem es lange nicht nach dem vermeintlich klaren 4:1-Endstand aussah.

Das bedeutet nun aber auch: Die Stimmbänder haben jetzt viel Zeit, sich zu erholen. Das wegen des langen Rechtsstreits zwischen dem bayerischen Verband und Türkgücü München so verspätet ausgetragene Spiel setzt für Schweinfurt den Schlusspunkt des Kalenderjahres. Quasi mit der Rückreise befand sich die Mannschaft, und mit ihr auch mehrere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, wieder in Kurzarbeit. Diese gilt erst einmal bis zum 31. Dezember, weil der Bayerische Fußball-Verband bis zu diesem Zeitpunkt eine Winterpause für die Regionalliga verordnet hat.

Selbst wenn der Regionalliga Bayern noch der Profistatus zugesprochen werden sollte, wird es in den kommenden zwei Monaten keine Pflichtspiele geben. Vereine wie Schweinfurt haben aber trotzdem ein Interesse daran, diesen Status zu erhalten. Dann nämlich, sagt Wolf, könne man sich Hoffnungen auf einen Anteil aus dem 200 Millionen Euro großen Hilfspaket machen, das für Mannschaftssportarten vorgesehen ist. Dieses wurde im Sommer vom Bundestag auf den Weg gebracht. Für Wolf ist der Fall klar, und das gewiss nicht nur, weil man am Dienstag gegen einen Bundesligisten lange Zeit gut mitgehalten hatte: "Bei uns spielen ja auch nur Profis", sagt Wolf. Er sehe keinen Grund, warum sein Klub keinen Anspruch haben sollte.

Wenn man Kurzarbeit als Maßstab anlegen würde - diese wird an Vertragsspieler ausgezahlt, die 450 Euro oder mehr verdienen - hätten aber auch andere Viertligisten einen Anspruch, die eigentlich als reine Amateurklubs auftreten. Der FC Memmingen zum Beispiel bestätigte auf Anfrage, dass sich nun auch wieder die meisten Kicker in Kurzarbeit befänden. Im Grunde war diese nur für wenige Monate ausgesetzt gewesen, nachdem man im Sommer wieder das Training aufgenommen hatte.

Die staatliche Hilfe erfolgt bei den meisten Vereinen erst einmal bis Ende des Jahres. In Schweinfurt werde man dafür plädieren, so Wolf, im Jahr 2021 so schnell wie möglich wieder spielen zu können. Am liebsten würde man Anfang Januar wieder ins Training einsteigen. "Mir ist wichtig, dass wir Playoff-Spiele vernünftig durchbringen", sagt Wolf. Diese Playoffs unter den ersten Vier der Regionalliga-Abschlusstabelle wurden nach der ersten Unterbrechung im vergangenen Mai vereinbart. Für manche Teams stehen in der Punkterunde nur noch sieben, für den VfR Garching etwa aber noch zwölf Spiele an.

Der für die Saison 2019/21 erdachte Ligapokal scheint angesichts der schon jetzt absehbaren Terminnot für einige Vereine nicht mehr so wichtig zu sein - obwohl man sich über diesen immerhin die nächste DFB-Pokalteilnahme sichern könnte. "Ich gehe davon aus, dass der Ligapokal gecancelt wird", sagt auch Memmingens Präsident Armin Buchmann. Der FC befindet sich im Abstiegskampf und würde seine Kräfte gerne auf ein einziges Ziel bündeln.

Auch Schweinfurt hat ein großes Ziel: Der Sprung in die dritte Liga soll nun endlich gelingen. Das wird schwer genug, denn die Profimannschaft, die bald im Profifußball landen will, überwintert nur auf Platz vier.