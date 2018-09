3. September 2018, 17:17 Uhr FC Schalke 04 Traditions-Fußball schlägt Schlaumeier-Fußball

Schalke 04 kassiert gegen Hertha BSC die zweite Niederlage der Saison. Vor allem in der zweiten Halbzeit enttäuscht der Vize-Meister.

Hertha-Trainer Pal Dardai nimmt Schalkes Spielmacher in Manndeckung - das reicht, um das Spiel zu zerstören.

Domenico Tedesco sagt: "Der Druck am Ball determiniert das kollektive Verhalten."

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Ihm war zwar nicht nach Heiterkeit zumute, dennoch stellte Christian Heidel ein herzliches Lachen in Aussicht, als er am Sonntagabend Schalkes 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC kommentierte. Das lag daran, dass seine Gesprächspartner die Rede auf Leon Goretzka gelenkt hatten, den verlorenen Schalker, der am Samstag beim FC Bayern großen Eindruck hinterlassen hatte. Ob es denn sein könne, dass der Weggang Goretzkas eine fatale Lücke im Schalker Gefüge hinterlassen habe, wurde der Manager gefragt, und nicht zu Unrecht empfand Heidel die Tendenz dieser Erkundung als amüsant. Er wisse noch genau, erwiderte er, "wie viele Leute über die Rückrunde von Leon Goretzka geschimpft haben, die er hier gespielt hat".

In der besagten Rückrunde war Goretzka vor allem dadurch aufgefallen, dass er nicht aufgefallen war. Mancher Beobachter verdächtigte ihn deshalb der vorsätzlichen Tatenlosigkeit, man unterstellte ihm, die WM im Sommer wichtiger zu nehmen als die Gegenwart in Gelsenkirchen. Er spare sich seine typischen Offensiv-Läufe in die Tiefe für das Turnier in Russland auf, schimpften Kritiker. Und nun, da er weg ist, sollte es also an ihm gelegen haben, dass Hertha zum ersten Mal "seit gefühlt hundert Jahren", wie der Berliner Trainer Pal Dardai meinte, drei Punkte aus Gelsenkirchen mitnehmen durfte? "Da muss ich fast ein wenig lachen", bemerkte Heidel süßsauer.

Keine Frage, Schalke hätte den Nationalspieler am Sonntagabend gut brauchen können, sowohl den auffälligen Goretzka aus der Hinrunde, der vier Tore schoss und mit seinen dynamischen Vorstößen etliche vorbereitete, als auch den weniger auffälligen Rückrunden-Goretzka, der in einer defensiveren Rolle vor allem dafür zuständig war, Tore zu verhindern. Aber wenn die Schalker ehrlich sind, dann werden sie zugeben, dass nicht der Mann, der fehlte, das Problem war, sondern die Spieler, die auf dem Platz gestanden hatten. Woran auch Sebastian Rudy nichts änderte, der in einer Art Tauschhandel Goretzkas Arbeitsplatz übernommen hat: Der 28-Jährige war noch nicht der defensive Stabilitätsgarant und offensive Strukturhelfer, als den ihn Cheftrainer Domenico Tedesco betrachtet. Rudy misslangen weniger Pässe als Mitspielern wie Breel Embolo, Abdul Baba oder Daniel Caligiuri, das lag aber daran, dass er bis zur frühzeitigen Auswechslung bloß 18 Mal am Ball war - eklatant wenig für einen führenden Mittelfeldmann.

"Der Druck am Ball determiniert das kollektive Verhalten", erklärt Tedesco

Mit der ersten Halbzeit erklärte sich Tedesco noch halbwegs einverstanden. Das zähe Geschehen entsprach den öffentlichen Erwartungen, die Schalker griffen ein wenig an, die Berliner verteidigten konzertiert, und hätte anstelle von Caligiuri dessen Kollege Nabil Bentaleb den Elfmeter in der 14. Minute geschossen, dann hätte womöglich auch das Ergebnis das Verhältnis von Favorit und Außenseiter bestätigt. Doch Bentaleb, der an den beiden vorigen Wochenenden schon zwei Elfmeter verwandelt hatte, musste aufgrund einer seltsamen Rotationsregelung Caligiuri den Vortritt lassen, der das Ziel verfehlte. So stand es statt 1:0 auf einmal 0:1, weil die defensiv unsortierten Schalker sich im nächsten Moment auskontern ließen.

Tedesco machte dafür nicht den von ihm in die Dreierkette beorderten, anerkannt unerfahrenen und beim Berliner Angriff falsch postierten Weston McKennie verantwortlich, sondern "ein gruppentaktisches Thema: Wir dürfen nicht nach vorn verteidigen in der Situation." Denn, so setzte er fort, "das ist bei uns ein wichtiges Prinzip: Der Druck am Ball determiniert das kollektive Verhalten".

Es ist nicht bekannt, ob Tedesco seine Spieler bei der Lagebesprechung zur Pause mit ähnlich anspruchsvollen Erläuterungen versorgt hat. Aber die zweite Hälfte ließ durchaus den Schluss zu, als seien sie intellektuell überfordert worden. Von einer einheitlichen Strategie oder gar einem organisierten Offensivspiel konnte nun erst recht keine Rede mehr sein, "die zweite Halbzeit war sehr schlecht", gestand Tedesco und machte dafür kurioserweise den Ballbesitz verantwortlich, mit dem seine Mannschaft nicht habe umgehen können. Dabei litten besonders die Sturmspitzen Mark Uth und Guido Burgstaller unter dem Mangel an Zuspielen. "Wenn wir die Bälle mit Brötchen substituieren, wären die Stürmer verhungert", scherzte Tedesco auf seine manchmal doch ziemlich komplizierte Art.

Umso mehr Spaß hatte sein Berliner Kollege Pal Dardai daran, den Sieg der Hertha mit einem Trick aus dem vorigen Jahrhundert zu erklären. Den verkappten Schalker Spielmacher Rudy ließ er durch seinen eigenen Spielmacher Ondrej Duda beschatten, "eine uralte Methode", wie der Trainer berichtete, die "vor 20, 30 Jahren schon viele klassische Zehner" zur Verzweiflung gebracht hätten.

Das klang fast so, als ob in Gelsenkirchen der Traditions-Fußball den Schlaumeier-Fußball besiegt hätte, und eine Lehre war dieser Abend allemal für Domenico Tedesco: "Wir wissen nach dem heutigen Tag, was wir können und was wir nicht können", sagte er. Schalkes Trainer hofft auf den Neustart nach der Länderspielpause, nachdem der erste Start ein krasser Fehlstart war.