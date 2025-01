Loris Karius gibt sein Comeback im deutschen Profifußball und schließt sich dem FC Schalke 04 an. Der 31 Jahre alte Torhüter, der seit Sommer vereinslos war und somit den finanziell angeschlagenen Revierclub keine Ablöse kostet, ist ab sofort für den Fußball-Zweitligisten spielberechtigt. Sein Vertrag läuft bis zum Saisonende, teilte der Klub mit. Im Gegenzug wird der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Torhüter Ron-Thorben Hoffmann Schalke wieder verlassen und zu Eintracht Braunschweig zurückkehren. Braunschweig ist am Samstag (13.00 Uhr/Sky) Schalkes kommender Gegner in der zweiten Liga.Zugang Karius kommt mit wenig Spielpraxis, er hat in den vergangenen vier Jahren für verschiedene Clubs insgesamt nur sieben Pflichtspiele absolviert. Bis zum Sommer stand der 31-Jährige beim englischen Klub Newcastle United unter Vertrag. In seiner Karriere spielte Karius unter anderem auch für den FC Liverpool. In der Bundesliga lief er für den FSV Mainz 05 sowie Union Berlin auf.