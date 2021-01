In einem Spiel am Gefrierpunkt, an dem Werder über weite Strecken gar nicht teilnimmt, schafft Schalke nur ein 1:1. Doch auch Bremens Taktik ist eine Fehlkalkulation.

Von Thomas Hürner, Bremen

Die Menschen behelfen sich manchmal mit belanglosen Floskeln, wenn die Zeiten düster sind und die Lage aussichtslos erscheint. Eine im Fußball gängige Variante beginnt mit den Worten "rein rechnerisch" und endet meist mit einer Zielvorgabe, die nur kühnsten Optimisten in den Sinn käme. Also: Rein rechnerisch kann der Tabellenletzte Schalke 04 noch insgesamt 45 Punkte einsammeln und so in der ersten Liga verbleiben. Und dann könnten die Gelsenkirchener sogar, rein rechnerisch, stattliche Teile ihres Budgets in eine königsblaue Fete der Glückseligkeit stecken - soweit Feiern im Mai wieder pandemiebedingt möglich sein sollten.

Im fußballerischen Überlebenskampf geht es aber nicht um mathematische Gedankenspiele, sondern um ganz reale Punkte und, nicht minder wichtig: Glaube. Wer glaubt nun nach diesem 1:1 in Bremen noch an den Klassenverbleib? Also so richtig? Der Schalker Trainer Christian Gross, nicht bekannt als Springbrunnen der Spiritualität, beteuerte nach der Partie am Samstag zwar, dass er weiter "sehr positiv" nach vorne blicke. Sehr bemerkenswert war jedoch, wie die Schalker nach einer ordentlichen ersten Hälfte derart einbrechen konnten und nur noch so durchs Weserstadion taumelten, kraftlos und völlig überfordert.

Die Bremer Taktik, wenn davon die Rede sein konnte, war eine komplette Fehlkalkulation

Bremen überließ den Schalkern zunächst 45 Minuten lang in fast grotesker Konsequenz den Ball, offenbar darauf spekulierend, dass die Gästemannschaft schon an ihrer eigenen Unfähigkeit scheitern würde. Das war auch gut herauszulesen in den Statistiken: Fast 70 Prozent Ballbesitz konnte S04 in der ersten Hälfte vorweisen, ein geradezu guardiolesker Spitzenwert, der aber freilich erst mal wenig über das Gefahrenpotenzial im Strafraum des Kontrahenten aussagt. Überlegen waren die Schalker eigentlich nur, weil die Bremer nicht teilnahmen an diesem Fußballspiel, sondern es ausschließlich verhindern wollten.

Aber die Bremer Taktik, falls davon die Rede sein konnte, war eine komplette Fehlkalkulation. Oder, wie es der Werder-Trainer Florian Kohfeldt hinterher ausdrückte: Kollektiv und individuell sei das "sehr schlecht" gewesen.

Matthew Hoppe, der Held des ersten und bislang einzigen Schalker Saisonsiegs, hatte gleich zu Beginn die einzige wirklich gute Gelegenheit, als er an Werder-Torwart Jiri Pavlenka vorbei dribbelte und aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf. Der US-Amerikaner begann wieder als alleinige Spitze, was bedeutete, dass der holländische Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar nicht in der Startelf stand. Überhaupt spielte in Sead Kolasinac nur ein Schalker Winter-Zugang von Beginn an, draußen saß bis Mitte der zweiten Halbzeit auch der aus Wolfsburg geliehene Rechtsverteidiger William.

Nach gut 20 Minuten explodierte Kohfeldt dann an der Seitenlinie und feuerte eine schwer verständliche Tirade in Richtung Spielfeld, doch die dreifache Wortwiederholung am Ende war aber gut zu hören: "Tiefe! Tiefe! Tiefe!", forderte Kohfeldt ein. An der wirklich tieftraurigen Darbietung der Heimelf änderte das nichts. Sinnbildlich dafür war der Schalker Führungstreffer in der 38. Minute, als Spielmacher Amine Harit einen Pass quer durch den Strafraum spielen konnte, halbinteressiert beäugt von der Bremer Defensive. Aus dem Rückraum schoss der inzwischen ehemalige Schalker Kapitän Omar Mascarell zum 1:0 ein, der seine Binde unter Woche offiziell an Kolasinac übergeben hatte.

"Wir müssen sehr viel arbeiten", sagt Schalke-Trainer Gross

Trotz der königsblauen Jubelarie war es bis dahin ein Spiel am Gefrierpunkt, doch das änderte sich in der zweiten Hälfte - für Kohfeldt war es aus Bremer Sicht gar "die beste Halbzeit der Saison". Tatsächlich wirkte Werder wie wachgeküsst, und das genaue Gegenteil galt für die bis dahin soliden Schalker. "Das Diktat", sagte S04-Coach Gross, "haben wir jetzt dem Gegner überlassen." Eine Angriffswelle nach der anderen rollte nun auf das königsblaue Tor zu, die Schalker wurden in der eigenen Hälfte so fest eingeschnürt, dass am Ende sogar die Ballbesitzquote wieder ausgeglichen war.

Der Bremer Verteidiger Ömer Toprak kam zur einer großen Torchance, der Angreifer Josh Sargent auch, es folgten Yuya Osako und der eingewechselte Milot Rashica. Letzterer war es dann auch, der den Ausgleichstreffer durch den ebenfalls eingewechselten Kevin Möhwald in der 77. Minute vorbereite - ein satter und unhaltbarer Schuss aus 16 Metern. In der Nachspielzeit jubelten die Bremer sogar ein weiteres Mal, doch Theodor Gebre Selassie stand bei seiner Vorlage auf Maximilian Eggestein im Abseits. "Wir müssen sehr viel arbeiten", sagte Gross, "um 90 Minuten Leistung abzurufen."

Rein rechnerisch stehen dafür in dieser Saison noch mindestens 1350 Minuten zur Verfügung.