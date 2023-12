Der FC Schalke 04 hat in einer von schweren Ausschreitungen überschatteten Zweitliga-Partie seine lange Überzahl genutzt und im Keller den Tabellennachbarn Hansa Rostock besiegt. Durch das 2:0 (0:0) am Sonntag kletterte Schalke auf den 13. Platz. Das Spiel war in der ersten Halbzeit für knapp eine halbe Stunde unterbrochen gewesen.