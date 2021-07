Bundesliga-Absteiger Schalke 04 geht wenige Tage vor dem Start der 2. Liga in ein Quarantäne-Trainingslager. Zuvor hatte sich eine Corona-Infektion bei Torwart Ralf Fährmann durch einen PCR-Test bestätigt, wie Sportdirektor Rouven Schröder am Dienstag bestätigte. "Die Lizenzspielerabteilung begibt sich in ein freiwilliges Trainingslager, um mögliche Infektionsketten zu verhindern ", teilten die Schalker vor dem Auftakt-Topspiel gegen den Hamburger SV am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) mit. Am Montag hatte der Klub wegen des Postiv-Tests bei Fährmann das Training abgesagt, alle weiteren Schnelltests verliefen negativ.

Zwei zuletzt bei Schalke aktive Spieler bleiben derweil in der Bundesliga: Der österreichische Nationalspieler Alessandro Schöpf, 27, wechselt ablösefrei zu Arminia Bielefeld. Der von Eintracht Frankfurt im Frühjahr an Schalke verliehene dänische Torwart Frederik Rönnow, 28, geht zu Union Berlin.