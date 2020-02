Das Bundesliga-Gründungsmitglied Saarbrücken will mit Trainer Lukas Kwasniok in die dritte Liga aufsteigen - und fordert im DFB-Pokal den Karlsruher SC. Doch die Kosten für den Stadionumbau explodieren.

Lukas Kwasniok gab sich betont überrascht, als er am Montag von der Entlassung seines Karlsruher Trainerkollegen Alois Schwartz erfuhr. Eigentlich wurde erwartet, dass Schwartz zumindest noch beim Außenseiter-Achtelfinale im DFB-Pokal des KSC gegen Kwasnioks Klub, den 1. FC Saarbrücken, auf der Bank sitzen würde. Nun aber betreut der junge Christian Eichner den KSC, ein früherer Bundesligaprofi, der bisher Co-Trainer unter Schwartz war und zufällig ein Schwager des Saarbrücker Sportchefs Marcus Mann ist. Lukas Kwasniok, der selbst noch beste Drähte in den Karlsruher Wildpark hat, rätselt daher vor dem Treffen am Mittwoch, welche Taktik Eichner wählen wird - beim defensiv denkenden Schwartz wären solche Prognosen für Saarbrücken einfacher gewesen.

Kwasniok überlässt Dinge aber ungern dem Zufall - schon gar nicht, wenn ein Pokalspiel gegen den KSC ansteht, den er als "meinen Verein" bezeichnet. Im Alter von sieben Jahren zog der im polnischen Gleiwitz geborene Kwasniok ins Badische, in der Jugend spielte er für den KSC, und von 2014 bis 2018 trainierte er die U17 und U19 der Karlsruher; in dieser Zeit wurde er auch Jahrgangsbester beim Fußballlehrer-Kurs des DFB.

Um eine aus Kwasnioks Sicht optimale Vorbereitung auf das Duell mit dem Zweitligisten zu gewährleisten, mussten sich die viertklassigen Saarbrücken-Spieler mit unkonventionellen Arbeitszeiten arrangieren: Das zweite Training startete zuletzt zur Tagesschau-Zeit um 20 Uhr: "Wir haben die Einheiten so gelegt, dass sie der Anstoßzeit des Pokalspiels entsprechen. Wenn man das über längere Zeiträume macht, passt sich der Körper tatsächlich an", erklärt Kwasniok, 38, der erst im Dezember das Team des früheren Bundesligisten übernommen hat.

Im Wintertrainingslager, berichtet der Coach, wurde viel im Kraftraum gearbeitet. Auf dem Rasen wurden - gezielt im Hinblick auf das Pokalspiel - Umschaltsituationen in beide Richtungen trainiert, denn: "Gerade, wenn du der Herausforderer bist, sind die deine Chance", glaubt Kwasniok. Er rechnet im alt anmutenden Stadion in Völklingen, wo Saarbrücken seine Heimspiele austrägt, mit einer veritablen Schlammschlacht. Nur eine Tribünenseite gibt es dort, mobile Flutlichtanlagen wurden installiert, der Platz wird trotz aller Bemühungen der Verantwortlichen wohl spätestens nach 20 Minuten dem Dauerregen Tribut zollen und farblich von grün nach erdbraun wechseln.

Detailansicht öffnen FCS-Trainer Lukas Kwasniok. (Foto: Huebner/dpa)

Seit Jahren muss der FCS in der proletarischen Nachbargemeinde der Landeshauptstadt Saarbrücken antreten - dort, wo direkt am Bahnhof die gigantische, beeindruckend verrostete Völklinger Hütte steht. In diesem 1873 gegründeten Eisenwerk fanden noch Mitte der Sechzigerjahre mehr als 15 000 Menschen Arbeit. Heute arbeiten in dem zum Museum umgebauten Koloss ein paar Kunsthistoriker und Servicekräfte. Der Strukturwandel fällt in Teilen des Saarlands ähnlich schwer wie im nördlichen Ruhrgebiet.

Umso mehr hoffen die immer noch zahlreichen Fans des FCS, dass ihr Verein an alte Zeiten anknüpfen kann.

1963 zählte man zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga, jahrzehntelang war der Klub Stammgast in der zweiten Liga. In der ersten Liga spielte Saarbrücken letztmals 1992/93 - unter Trainer Peter Neururer, der mit attraktivem Fußball aufwartete. Neururer hatte damals ausgemachte Exzentriker im Kader: zum Beispiel den aus augenfälligen Gründen nach dem Dschungelbuch-Bären "Balou" getauften Michael Kostner. Oder Wolfram Wuttke, der 2015 starb.

Die erste Liga ist derzeit sehr weit weg für die Fans, die schon froh wären, wenn der FCS bald wieder im eigenen Stadion spielen könnte. Doch das ist nicht so einfach. 2011 planten Stadt und Land 18 Millionen Euro ein für den Umbau des weitläufigen Ludwigsparkstadions aus dem Jahr 1953. Inzwischen liegt die Kostenprognose bei 46 Millionen Euro, und der Oberbürgermeister deutete bereits vorsichtig an, dass der Bau auch diesen Sommer nicht fertig sein könnte. "Wir sind aber optimistisch, dass wir nächste Saison ein spielfähiges Stadion bekommen, das die Mindestanforderungen des DFB erfüllt", sagt Geschäftsführer David Fischer.

Die Partien im DFB-Pokal am Mittwoch Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 18.30 SC Verl - Union Berlin 18.30 FC Bayern - TSG Hoffenheim ARD / 20.45 1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC 20.4

Falls nicht, müsste der FCS für Heimspiele das Saarland verlassen, denn auch die Stadien der Ligakonkurrenten Elversberg und Homburg sind nicht drittligatauglich. Dass man im Ludwigspark erst mal Bäume gefällt hatte und das Stadion abzureißen begann, um danach wegen der ungeklärten Finanzierung die Baustelle monatelang brachliegen zu lassen, sorgte über die Landesgrenzen hinaus für Häme. Die seit viereinhalb Jahren heimatlosen Fans fanden's weniger lustig.

Aber auch der FCS betrieb jahrelang Missmanagement und stieg 2014 mit dem höchsten Etat aller Drittligisten als Tabellenletzter ab. Auch das blieb im kollektiven Gedächtnis der Branche - zum Leidwesen von Kwasniok, der betont: "Man merkt nur in Gesprächen mit Außenstehenden, dass Saarbrücken immer noch das Image hat, mit Geld um sich zu werfen. Hier wurde in den letzten Jahren mit Augenmaß gewirtschaftet."

Die Trainingsbedingungen allerdings sind nicht schlechter als bei etlichen Drittligisten, weiß Kwasniok, der zuletzt eine Liga höher Carl Zeiss Jena coachte. Mit den Thüringern, die er Ende 2018 auf Platz 16 übernahm, schaffte er sensationell den Klassenerhalt und wurde von Fans auf Händen getragen. Einige Monate später musste er als Buhmann gehen.

Kurz darauf heuerte er in Saarbrücken an, wo er als Nachfolger des unerwartet geschassten Dirk Lottner einen Tabellenführer übernahm, dessen Vorsprung jedoch geschmolzen war. Diese Tendenz machte den Klubchefs Sorgen, denn der Drittliga-Aufstieg gilt als Muss - nach vielen Fehlversuchen, wie etwa 2018, als der FCS souverän Meister wurde, in den Playoffs aber 1860 München unterlag. In dieser Saison steigt der Erste der Südwest-Staffel direkt auf. Kwasnikok weiß: "Der Verein will hoch!"