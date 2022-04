Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat einen Nachfolger für den nach der Saison scheidenden Trainer Andreas Pummer gefunden, der im Sommer zum FC Deisenhofen wechseln wird. Nikola Jelisic wird dann nach Vereinsangaben zum Spielertrainer befördert. Mit ihm wird Miljan Prijovic, ein ehemaliger Profi aus Serbien und Inhaber der A-Lizenz, das Team coachen. Beide erhalten Einjahresverträge. Jelisic kam in der Bayernliga-Meistersaison 2019/21 nach Pipinsried, er sei dort sowohl unter Coach Pummer als auch unter dessen Vorgänger Andreas Thomas in die Trainertätigkeit eingebunden gewesen: "Seine menschliche Reife, seine fußballerische Expertise sowie die absolute Akzeptanz innerhalb der Mannschaft" hätten ihn von dieser Lösung überzeugt, erläuterte Sportchef Tarik Sarisakal. Im vergangenen Jahr hatte Jelisic seinen Trainerschein gemacht. Im Verein habe das Modell Spielertrainer eine lange Tradition, so Sarisakal. Der FC Pipinsried steht sechs Spieltage vor Schluss auf Rang 13 der Tabelle, mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz.