Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat einen neuen Coach verpflichtet. Frank Peuker sei nun "Teil des Trainerteams", hieß es in einer Vereinsmitteilung. Der 50-Jährige leitete bereits am Montag seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft, die aktuell auf Rang 17 in der Tabelle rangiert. Er blickt in der näheren Umgebung auf Trainerstationen in Indersdorf, Dachau und Jetzendorf zurück, als Spieler war er unter anderem für SSV Jahn Regensburg, FC Augsburg, BC Aichach und TSV 1860 München aktiv. "Ich bin froh, dass wir als Verein Frank so kurzfristig zu diesem Engagement überzeugen konnten", sagte Sportchef Tarik Sarisakal: "Ich bin zuversichtlich, dass er mit seiner Erfahrung der Mannschaft die nötigen Impulse geben kann, damit wieder entsprechende Leistungen auf dem Platz gezeigt werden können." Am Sonntagabend erst hatte der Dorfklub aus dem Dachauer Land den sofortigen Rücktritt seines Spielertrainers Nikola Jelisic bekannt gegeben, der nach einvernehmlichen Gesprächen mit dem Verein als Trainer wie als Spieler künftig nicht mehr zur Verfügung stehe.