Der frühere Nürnberger Fußballprofi Marek Mintal hat in der Slowakei die Ausbildung zum Fußballlehrer beendet und darf damit nun dauerhaft Profimannschaften trainieren. Wie die Nürnberger Nachrichten berichteten, hat Mintal seine letzten Prüfungen absolviert. Der 42-Jähige arbeitet derzeit als Übungsleiter der Nürnberger U21 in der Regionalliga Bayern. Im November half Mintal nach der Entlassung von Damir Canadi für eine Partie als Trainer der Club-Profis in der zweiten Bundesliga aus, bei der 1:5-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld. Danach übernahm Jens Keller die Aufgabe.