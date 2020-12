Jürgen Klopp freute sich wie ein kleines Kind über die vorgezogene Bescherungswoche: Am Mittwochabend die Rückkehr mit dem FC Liverpool an die Tabellenspitze der Premier League, durch ein in letzter Minute erkämpftes 2:1 im Spitzenspiel gegen Tottenham. Am Donnerstag dann Klopps überraschende Wahl zum Fifa-Welttrainer 2020. Und am Samstag kam noch die "Weihnachtsmeisterschaft" in der Liga hinzu - durch ein furioses 7:0 bei Crystal Palace. "Wir werden schöne Weihnachten haben", sagte der deutsche Trainer des Meisters zufrieden.

Zuvor hatte seine Mannschaft in ihrem Torrausch ganz nebenbei noch für zwei Rekorde gesorgt: Das 7:0 (3:0) war der höchste Auswärtssieg der Klubgeschichte - und Klopp weist nun mit 127 Premier-League-Siegen mehr Siege auf als jeder andere Liverpool-Trainer zuvor. Dafür benötigte Klopp auch nur 196 Spiele - 32 weniger als der bisherige Spitzenreiter Rafael Benitez.

Nach den sieben Treffern von Takumi Minamino (3.), Sadio Mane (35.), Roberto Firmino (44./68.), Jordan Henderson (52.) und Mohamed Salah (81./84.) bleibt Liverpool über die Feiertage auf Platz eins. "Die Saison ist aber leider noch nicht vorbei", relativierte Klopp die schöne Zwischenbilanz, "es macht keinen Sinn, über etwas überglücklich zu sein. Denn die Herausforderungen werden nicht kleiner." Das gilt bei Liverpool vor allem wegen der weiterhin angespannten Personallage. Leistungsträger wie Abwehrchef Virgil van Dijk oder Thiago fehlen schon seit Monaten, deshalb hätten die verbliebenen Spieler "80, 90 Prozent der Spiele" absolvieren müssen, beklagte Klopp die enorme Belastung: "Das hört nicht auf. Es ist einfach hart."

Deshalb sei auch "noch lange nicht entschieden", ob "wir es wieder schaffen werden", sagte Klopp zum Thema Meisterschaft. Doch wenn seine Spieler, wie am Samstagmittag bei Crystal Palace, "die Torjägerstiefel anziehen", wie es Klopp blumig formulierte, dann werde es "für jeden Gegner knifflig. In Deutschland sagen wir: Es ist besser, sieben Mal 1:0 zu gewinnen als ein Mal 7:0. Aber ich kann sagen: Ein Mal 7:0 zu gewinnen, ist auch schön."

Während es für Liverpool am 27. Dezember gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion weitergeht, hat sich im Verfolgerfeld überraschend der Stadtrivale FC Everton zurückgemeldet. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti setzte beim 2:1 (2:1) gegen den dauerkriselnden FC Arsenal seine Erfolgsserie fort. Der FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl verlor dagegen das Topspiel gegen Manchester City 0:1 (0:1) - und damit auch den Anschluss an Liverpool.