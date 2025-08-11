Der FC Liverpool versucht sich mit Florian Wirtz an einem neuen Stil und wird im Supercup von Crystal Palace mit langen Pässen geschlagen. Die Reds brauchen offenbar Eingewöhnungszeit – und einen Innenverteidiger.

Von Sven Haist, London

Arne Slot erschien im Trainingsanzug zum ersten Pflichtspiel des FC Liverpool in dieser Saison. Die Kleiderwahl des Trainers wich von der Norm ab, in der vergangenen Spielzeit hatte er stets die elegante Garderobe aus dem Schrank geholt. Selbiges kündigte Slot, 46, nach dem letzten Testmatch vor einer Woche für dieses Spieljahr an. Dass der Niederländer beim englischen Supercup zwischen Meister FC Liverpool und Pokalsieger Crystal Palace im Wembley-Stadion am Sonntag dann dennoch auf seinen Trainingsanzug zurückgriff, ließ darauf schließen, dass er das Duell um den ersten Titel der Saison wie ein weiteres Vorbereitungsmatch betrachtete. Entsprechend sah der Auftritt seiner Mannschaft aus. Zerfahren und unaufgeräumt.