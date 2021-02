Obwohl Liverpool in England immer weiter zurückfällt, setzt der Coach unbeirrt auf Hochrisikofußball. Vor dem Duell mit Leipzig in der Champions League plagen die "Reds" riesige Probleme.

Von Sven Haist

Die Frage traf Jürgen Klopp ins Herz. An seiner Reaktion war leicht zu erkennen, wie schwer ihm die Antwort fiel. Müsse der FC Liverpool die Titelverteidigung in der Premier League jetzt schon aufgeben? Sein Blick richtete sich nach unten, sekundenlang herrschte Schweigen auf der Pressekonferenz nach Liverpools 1:3 bei Leicester City.

Vielleicht dachte Klopp kurz zurück an den Meisterschaftsgewinn in der Vorsaison, als Liverpool erstmals nach 30 Jahren in England wieder ganz oben stand. Oder an das Verletzungspech, das seinem Team zu schaffen macht. Vielleicht aber rang Klopp, der aus Niederlagen so oft schon Kraft für erstaunliche Siege schöpfte, auch erst einmal nur mit der eigenen Fassung, bevor er seine Worte fand: "Ja. Ich kann es nicht glauben, aber ja." Das Massenblatt Sun titelte erbarmungslos: "Kopitulation" - in Anspielung auf "The Kop", die Kulttribüne im Stadion des FC Liverpool.

Es ist offenbar vorbei. Jetzt gilt es, nicht auch noch die Qualifikation zur Champions League zu verspielen. Durch die fünfte Niederlage in den letzten zehn Ligaspielen (die dritte in Serie) könnte Liverpool nach fünf Jahren wieder einen der ersten vier Tabellenplätze verpassen. Um dies schon jetzt tabellarisch darzustellen, würde dem FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel, der Klopp 2015 als Trainer bei Borussia Dortmund gefolgt war, an diesem Montag im Heimspiel gegen Newcastle United schon ein Unentschieden genügen.

Nach dem frühen Aus in den nationalen Pokalwettbewerben und der Kapitulation in der Meisterschaft bleibt dem FC Liverpool aktuell nur noch die aktuelle Champions-League-Runde für einen Titel. Am Dienstag findet das Achtelfinal-Hinspiel gegen Bundesligist RB Leipzig statt. Austragungsort: Budapest. Die deutschen Behörden hatten Liverpool die Einreise aus dem Hochrisikogebiet Großbritannien verweigert. Es geht also gerade alles nur über Umwege. Und über einen Umweg könnte sich Liverpool theoretisch auch das Startrecht für die Königsklasse erhalten: Es müsste dazu allerdings den Wettbewerb gewinnen.

Gündogans Tore beschleunigen das Überholmanöver von City

Zurück in die Premier League. Als hätte sich Liverpool bei seinen Höhenflügen übernommen, verlor der Meister seit Weihnachten beispiellose 21 Punkte auf Spitzenreiter Manchester City - vor acht Wochen lag City noch acht Punkte zurück. Diese Lücke sei nicht mehr zu schließen, stellte Klopp fest, sein Team müsse erst einmal wieder mit dem Gewinnen anfangen. Das wird nicht leicht, denn neben den langverletzten Innenverteidigern Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip fehlten gegen Leicester in Fabinho, James Milner, Diogo Jota und Naby Keita vier weitere Schlüsselspieler. Wer gegen Leipzig spielt? Entscheidet der Arzt.

Den sportlichen Kontrast zwischen Liverpool und City schärft aktuell Ilkay Gündogan, zehn seiner elf Saisontore schoss er während der Aufholjagd. Nach seinem Doppelpack gegen Liverpool (4:1) in der Vorwoche erzielte der deutsche Nationalspieler am Samstag erneut zwei Tore (50./66.) bei Citys erstaunlich ungefährdetem 3:0 über Tottenham Hotspur, dem 16. Pflichtspielsieg in Serie. Beinahe wären Gündogan erstmals drei Tore in einem Profispiel gelungen, sofern er den dem Kollegen Rodrigo überlassenen Elfmeter (23.) selbst verwandelt hätte. In der Torschützenliste hat sich Gündogan, im Jahr 2012 Doublegewinner mit Klopp in Dortmund, nun schon auf Platz acht vorgearbeitet. Er liegt nur noch sechs Tore hinter Liverpools Torjäger Mohamed Salah. Gündogans offensive Grundposition ist das Resultat einer überarbeiteten Spielweise des Teams, mit der Trainer Pep Guardiola flexibel auf die Probleme der Saison reagiert hat. Gegensätzliches zeigt Klopp: Trotz signifikanter Ausfälle will er weiter seinen Stil durchdrücken, das Hochrisikospiel mit weit aufgerückter Abwehr.

Mit diesem Ansatz zingelte die Klopp-Elf in der zweiten Halbzeit minutenlang Leicester in der eigenen Hälfte ein, belohnt durch ein wunderbares Tor von Salah (67.). Angesichts der ständig umgebauten Defensive wirkte es jedoch fahrlässig, dass Klopp im Anschluss daran nicht die eigene Abwehr festigte. Im Gegenteil: Leicester nutzte das ungebremste Draufgängertum des Gegners binnen sieben Minuten für drei Tore - durch James Maddison (78.), Jamie Vardy (81.) und Harvey Barnes (85.).

Leicesters zweiter Treffer hatte sogar Symbolkraft. Er zeigte auf, was schiefläuft beim wohl schon entthronten Meister. Nach einem Fehlpass seines Mitspielers Andrew Robertson löste Thiago unnötigerweise seine Position vor der Abwehr auf und jagte dem Ball hinterher. Ein banaler Pass genügte Leicester, um Liverpools Defensive zu entblößen, die in der eigenen Hälfte in Unterzahl stand. Obwohl der aus Schalke geholte Winterzugang Ozan Kabak und der zuletzt unsichere Torwart Alisson Becker jeweils die Situation hätten bereinigen können, räumten sie sich gegenseitig ab. Alissons überstürztes Rauslaufen wies auf mangelndes Vertrauen in seine Vorderleute hin. Kapitän Jordan Henderson und Kabak bildeten bereits das 13. Innenverteidiger-Gespann in 24 Ligaspielen.

Mehr noch als das Abwehrproblem fällt Liverpools fehlende Wehrhaftigkeit im Mittelfeld auf. Der schmächtige Georginio Wijnaldum, bekannt für seine offensiven Laufwege, muss häufig als zentraler Anker vor der Abwehr aushelfen. Neben ihm der unerfahrene Curtis Jones - und der Spanier Thiago. Als Ballverteiler vom FC Bayern geholt, hatte Thiago wegen dreimonatiger Verletzungspause bisher kaum Zeit, sich an die Spielidee in Liverpool zu gewöhnen. Den Ausgleich leitete er mit einem Foul am Strafraum ein.