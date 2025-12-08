Zum Hauptinhalt springen

Ärger beim FC LiverpoolSalah legt ein Feuer

Lesezeit: 4 Min.

Die Mitspieler machen sich vorerst weiter ohne ihn warm: Angreifer Mohamed Salah.
Die Mitspieler machen sich vorerst weiter ohne ihn warm: Angreifer Mohamed Salah. (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

Mit einer Wutrede attackiert Liverpools Sturmheld Mohamed Salah Trainer Arne Slot, der streicht ihn dafür aus dem Aufgebot. Ein Winterwechsel bahnt sich an - und die Stimmung im Klub könnte schlechter kaum sein.

Von Sven Haist, London

Welche Wucht eine Äußerung von Mohamed Salah entfalten kann, zeigte sich bereits im April 2024. Damals raunte der Weltstar des FC Liverpool nach einem Unentschieden bei West Ham United, bei dem er erst spät eingewechselt worden war, den Reportern einen vielsagenden Satz zu: „Wenn ich spreche, wird es ein Feuer geben.“ Mehr sagte Salah nicht, sodass Trainer Jürgen Klopp, dessen Abschied zum Saisonende bereits feststand, die explosive Stimmungslage noch relativ leicht entschärfen konnte.

