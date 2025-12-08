Welche Wucht eine Äußerung von Mohamed Salah entfalten kann, zeigte sich bereits im April 2024. Damals raunte der Weltstar des FC Liverpool nach einem Unentschieden bei West Ham United, bei dem er erst spät eingewechselt worden war, den Reportern einen vielsagenden Satz zu: „Wenn ich spreche, wird es ein Feuer geben.“ Mehr sagte Salah nicht, sodass Trainer Jürgen Klopp, dessen Abschied zum Saisonende bereits feststand, die explosive Stimmungslage noch relativ leicht entschärfen konnte.