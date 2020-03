Was sonst hätte den FC Liverpool besser aus der Champions League verabschieden können als das legendäre "You'll never walk alone"? Mit letzter Stimme mühten sich die eigenen Fans am Spielende, diese unverwechselbare Vereinshymne noch mal zu singen, aber diesmal verstummte sie schon nach wenigen Liedzeilen. Die Fans erinnerten sich an diesem Mittwochabend vermutlich zurück an die jüngsten Sternstunden ihres Klubs mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp im Europapokal. An die Heimsiege über Manchester City und die AS Roma vor zwei Jahren, und natürlich an die Mutter aller Fußballwunder, die Aufholjagd zuhause in Anfield gegen den FC Barcelona im Halbfinale der Vorsaison (Hinspiel 0:3; Rückspiel 4:0), die den Weg zum begehrten Henkelpott in der Champions League ebnete.

Aber den Fans dürfte bei ihrem gemeinsamen Schweigen bewusst geworden sein, dass Anfield halt doch kein Schutzengel ist, auf den immer und ewig Verlass sein kann. Die Reds wirkten in ihrem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid lange drückend überlegen, so, als könnten sie die Partie gar nicht verlieren - eine trügerische Fehleinschätzung. Und diese Fehleinschätzung sorgte wieder mal für ein dramatisches Spiel in der mythischen Spielstätte am River Mersey, nur diesmal hätte Liverpool auf das 3:2 nach Verlängerung für Atlético gern verzichtet. Der Guardian titelte: "Klopp gehen die Wunder aus."

In der regulären Spielzeit hatte Georginio Wijnaldum (43.) mit seinem Treffer zum 1:0 für Liverpool das 0:1 aus dem Hinspiel in Madrid ausgeglichen. Nach dem zweiten Tor in der Verlängerung durch Roberto Firmino (94.) geriet das Stadion außer Rand und Band, die Fans wirbelten ihre Schals durch die Luft und verehrten in Dauerschleife ihren Torschützen. Und vermutlich hätte das bis dahin nahezu chancenlose Atlético bald aufgesteckt, hätte nicht Liverpools zweiter Torwart Adrián, der die verletzte Nummer eins Alisson vertrat, drei Minuten später einen zu ihm zurückgepassten Ball nach links statt nach rechts weitergespielt. So landete der Ball direkt beim Gegner und einen Spielzug weiter durch Marcos Llorente im eigenen Tor (97.). Später trafen erneut Llorente (105.+1) und Álvaro Morata (120.+1).

Der Patzer von Adrián setzte Liverpool unter Schock: Erinnerungen kamen hoch an den Fauxpas des Ersatzkeepers in der Vorwoche beim FA-Cup-Aus gegen Chelsea. Und natürlich kamen einem auch die zwei kapitalen Fehlgriffe des mittlerweile zu Besiktas Istanbul ausgeliehenen deutschen Torwarts Loris Karius ins Gedächtnis, der die Niederlage im Champions-League-Finale 2018 mit zu verantworten hatte. "Adrián ist ein gestandener Mann und wird damit umgehen können. Wir werden ihn keine Sekunde lang beschuldigen", sagte Klopp und bat um "respektvollen Umgang" mit dem 33 Jahre alten Keeper.

Nach dem Abpfiff lief der Torwart allein übers halbe Spielfeld zu seinen Teamkollegen, am meisten Trost spendete ihm Jan Oblak, der gegnerische Torhüter, dessen erstklassige Paraden dazu führten, dass am Ende der erste Europacupsieg einer Gastmannschaft in Liverpool seit fünfeinhalb Jahren aktenkundig wurde. Sekundenlang blickte Klopp konsterniert die jubelnden Gästefans an, seinen Profis erging es ähnlich, auch sie wussten nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Woher auch? Nur Kapitän Jordan Henderson, Dejan Lovren und Adam Lallana waren ja dabei, als Liverpool zuletzt bei einem Europapokal-Heimspiel das Nachsehen hatte.

Klopps Frust entlud sich später an der destruktiven Spielweise seines Gegenübers Diego Simeone, an dessen gewiefter Defensivtaktik sich der Titelverteidiger die Zähne ausbiss. "Die Art, wie sie spielen - ich kapiere es nicht, aber so ist das Leben", grantelte Klopp. Atlético sei "mit Weltklassespielern gespickt, hat sich aber entschieden zu spielen wie jemand, der um den Klassenerhalt kämpft. Ich verstehe einfach nicht, dass sie mit der Qualität, die sie haben, diesen Fußball spielen." Der Gewinner habe immer recht, aber "wenn ich Spieler wie Koke, Saul, Llorente sehe - sie könnten richtigen Fußball spielen". Er akzeptiere das Ergebnis, sagte Klopp, "aber es fühlt sich heute Abend nicht richtig an, um ehrlich zu sein. Und mir ist klar, dass ich ein sehr, sehr schlechter Verlierer bin".

Nach dem Erreichen der Finals in der Europa League (2016) und Champions League (2018, 2019) scheitert Klopp mit Liverpool nun zum ersten Mal vorzeitig in einem europäischen Wettbewerb. "Wir hatten so ziemlich Party nach Party nach Party in der Champions League. Von jetzt an schauen wir sie eben, statt sie zu spielen", sagte Klopp und richtete noch schnell einen Gruß an die Konkurrenz aus: "Wir werden wiederkommen!" Ob Klopp in dieser Saison aber wirklich noch mal Champions League schauen kann, ist wegen der Corona-Krise bekanntlich unsicher.

In der Premiere League dagegen zieht Liverpool an der Tabellenspitze einsam seine Kreise, den Reds fehlen bloß noch zwei Siege zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Sofern das zweitplatzierte Manchester City am Wochenende verliert, könnte Liverpool bereits am Montag beim Stadtnachbarn Everton alles klarmachen - und dann als frühester englischer Meister in der Geschichte die längste Titelparty überhaupt feiern. Falls bis dahin überhaupt noch gespielt wird.