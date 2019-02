24. Februar 2019, 17:07 Uhr Fußball international Liverpool nach 0:0 wieder Tabellenführer

Gegen Manchester United erlebt das Team von Jürgen Klopp das zweite torlose Unentschieden der Woche. Arsenal klettert auf die Champions-League-Plätze.

Spiele im Überblick

Der FC Liverpool ist wieder Tabellenführer der englischen Premier League. Das Team von Trainer Jürgen Klopp kam am Sonntag im Topspiel beim Erzrivalen Manchester United zwar nur zu einem torlosen Remis. Das 0:0 genügte allerdings, um Titelverteidiger Manchester City von der Spitze zu verdrängen. Mit 66 Punkten hat Liverpool nun einen Zähler Vorsprung auf den Zweiten City.

Kurios: Verletzungsbedingt mussten in der ersten Hälfte vier Spieler ausgewechselt werden. Bei ManUnited verließen Ander Herrera, Juan Mata und auch der eingewechselte Jesse Lingard angeschlagen den Platz. Bei Liverpool musste der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino vorzeitig runter.

Nutznießer des Unentschiedens im Topspiel war der FC Arsenal, der dank eines 2:0 (2:0)-Sieges gegen den FC Southampton an ManUnited vorbeizog und Platz vier einnahm. Alexandre Lacazette (6.) und Henrikh Mkhitaryan (17.) trafen für die Gunners, bei denen der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil nach 63 Minuten ins Spiel kam.

Juve quält sich zu 1:0 in Bologna

Nach der Champions-League-Pleite in Madrid hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin nur mit viel Mühe den nächsten Sieg in der Serie A erreicht. Vier Tage nach dem 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico quälte sich Juventus zu einem 1:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten FC Bologna. Paulo Dybala erzielte in der 67. Minute das Tor des Tages für die weiter ungeschlagenen Turiner, die auf dem besten Weg zu ihrem 35. Meistertitel sind.