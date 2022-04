Jürgen Klopp blendete am Dienstag die Gedanken an Pep Guardiola und an den nächsten "Schwergewichts-Kampf" gegen Manchester City bewusst aus: "Das einzige Spiel, an das ich denke, ist Benfica", versicherte der Trainer des FC Liverpool vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch gegen Lissabon. Zwischen zwei Krachern gegen City - zuletzt in der Liga (2:2) und am Samstag im FA-Pokal - sieht Klopp die Portugiesen nicht als Sparringspartner. "3;1 ist tricky", sagte er zum vermeintlich beruhigenden Vorsprung aus dem Hinspiel: "Es ist eine gute Basis. Aber wenn sie ein Tor schießen - wir haben das gegen Inter gesehen - dann ändert sich das Spiel."

Bereits im Achtelfinale gegen Inter Mailand hatte Liverpool das Hinspiel auswärts deutlich 2:0 gewonnen. Im Heimspiel kam man dann jedoch mit einer 0:1-Niederlage nur knapp und zittrig weiter. Auch deshalb rief Klopp seine Spieler dazu auf, die Aufgabe gegen Benfica nochmals hoch konzentriert anzugehen. Inwieweit er personell rotieren wird, ließ der LFC-Coach offen. Klopp dementierte jedoch, dass das anstehende englische Cup-Halbfinale gegen City dabei maßgebend sei: "Das nächste Spiel hat keinen Einfluss auf die Aufstellung für morgen", sagte Klopp.