Jürgen Klopp kniff verärgert die Augen zusammen, als er den ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt kurzerhand auf den Stellenwert eines Schülerturniers herabwürdigte. "Wir werden nicht da sein", sagte Klopp über das unliebsame Wiederholungsspiel seines FC Liverpool im englischen FA Cup gegen den Drittligisten Shrewsbury Town, das er und seine Spieler schwänzen werden: "Ich weiß, dass das nicht sehr populär ist, aber ich sehe das nun einmal so." Klopp sollte nach dem peinlichen 2:2 seiner B-Elf gegen den Außenseiter am 4. Februar erneut ran, das Dumme ist nur: Dann befindet sich die Premier League erstmals in ihrer Geschichte in einer kurzen Winterpause. Schon vor zwei Wochen habe er seinen hoch belasteten Profis versprochen, dass sie pausieren dürften, sagte Klopp, sein Entschluss stehe deshalb fest: "Die Kids werden spielen." Also die U 23 mit Trainer Neil Critchley.

Die Situation ist absurd: Die Premier League hatte den Klubs schon im vergangenen Frühjahr mitgeteilt, dass sie die Pause nicht mit der Ansetzung von Testspielen torpedieren sollen. Doch der Verband FA, der den altehrwürdigen Pokal seit 1871 austrägt, hat ausgerechnet für diese freie Zeit die ohnehin ungeliebten "Replays" (Wiederholungsspiele) angesetzt. "Man kann mit uns nicht umspringen, als würde das keinen interessieren", schimpfte Klopp. Die Liga habe die Pause verordnet, Liverpool werde das "respektieren" und frei machen: "Wenn die FA das nicht akzeptiert, können wir es nicht ändern." Seine Profis bräuchten eine Pause - "mental und körperlich. Wir müssen die Gesundheit der Spieler respektieren. Wir werden nicht da sein." Auch er nicht? "Nein", sagte Klopp.

Schon im Dezember hatte er ein ähnliches Problem auf diese Art gelöst. Weil Liverpool binnen 24 Stunden im Ligapokal-Viertelfinale gegen Aston Villa und bei der Klub-WM in Katar gefordert war, ließ Klopp zu Hause seine Youngster ran, die 0:5 untergingen. Die Profis gewannen dafür den Weltmeister-Titel. Jetzt gönnt er seinem Team zwischen den Ligaspielen gegen den FC Southampton (1. Februar) und in Norwich (15. Februar) 13 Tage Ruhe - mit Wiederholungsspiel wären es zehn.