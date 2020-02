Die Fans in Anfield träumen mehr denn je von der ersten Fußball-Meisterschaft seit 30 Jahren. Ihr FC Liverpool enteilt den Konkurrenten in der Premier League und verzückt Fans. Es geht aber noch mehr, wenn man Trainer Jürgen Klopp reden hört. "Wir sind noch nicht mal annähernd perfekt", sagte der Coach nach dem 4:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Southampton. "Die Sache ist: Uns ist es egal, dass wir nicht perfekt sind, wir wollen einfach unsere Fähigkeiten bestmöglich nutzen." Weil am Sonntagabend der Tabellen-Zweite Manchester City mit 0:2 bei Tottenham Hotspur verlor, beträgt Liverpools Vorsprung an der Spitze nach 25 Spieltagen sagenhafte 22 Punkte - der größte, den jemals ein Team in der ersten englischen Fußball-Liga hatte.