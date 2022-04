FC Liverpool in England

Der deutsche Trainer der "Reds" erfährt nach dem Einzug ins englische Cup-Finale gegen ManCity allerlei Huldigungen - dank eines Schaffensrausches ist in dieser Saison für Liverpool ein nie dagewesener Erfolg möglich.

Von Sven Haist, London

Fast jedem Stammspieler haben die Fans des FC Liverpool mittlerweile einen eigenen Lobgesang gewid­met. Aber kaum eine dieser Liedzeilen ist so in aller Munde wie die hymnische Verklärung des Trainers Jürgen Klopp. Erstmals zur Aufführung kam das neu geschaffene Werk der "Reds" vor einer Woche im Ligaspiel bei Manches­ter City (2:2). Daraufhin wiederholten die Anhänger die Einlage ein paar Tage später an der heimischen Anfield Road, als Liver­pool der Einzug ins Champions-League-Halbfinale gelang - bevor die Hom­mage nun rund um das Wembley-Stadion erklang. Anlass diesmal: eine 3:2-Demonstation gegen City im FA-Cup-Halbfinale.