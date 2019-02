18. Februar 2019, 18:36 Uhr FC Liverpool "Jeder in England hat Klopp geliebt"

Jamie Carragher spielte über 700 Mal für den FC Liverpool. Ein Gespräch über Liverpools Jürgen-Klopp-Mentalität - und warum die Chancen des FC Bayern am Dienstag besonders schlecht stehen.

Von Sven Haist

Die Zugehörigkeit zum FC Liverpool ist Jamie Carragher, 41, quasi in die Wiege gelegt worden. Fast in Sichtweite zum Stadion, im drei Kilometer entfernten Nachbarort Bootle, wuchs Carragher auf - und blieb dann sein ganzes Fußballerleben lang in Liverpool. Als sogenannter One-Club-Man, als einer, der nie den Verein wechselte, stand der Verteidiger zwischen 1996 und 2013 stolze 737 Mal für Liverpool auf dem Platz, die zweitmeisten Einsätze für den Klub nach Ian Callaghan. Carragher wurde Nationalspieler und gewann 2005 mit ...