Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool muss nach dem schlimmen Foul an Harvey Elliott beim 3:0-Sieg bei Leeds United längere Zeit ohne den Rechtsaußen auskommen. Der 18-Jährige hat sich nach Vereinsangaben eine schwere Knöchelverletzung zugezogen und muss in den kommenden Tagen operiert werden. "Ich denke, es haben alle gesehen, dass der Knöchel nicht mehr in der richtigen Position war", sagte Klopp. Das medizinische Personal habe den Knöchel wieder gerichtet, und es sei sehr wichtig gewesen, dass das schnell passiert sei. "Davon abgesehen, gibt es nicht viele gute Dinge darüber zu sagen", meinte der Trainer. Elliott war am Sonntagabend nach rund einer Stunde von Pascal Struijk böse gefoult worden. Leeds' Verteidiger sah für das Foul die rote Karte.