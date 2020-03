Es läuft in diesen Tagen nicht gut für den FC Liverpool: Erst das Aus im Pokal gegen den FC Chelsea, dann die Rückspiel-Niederlage in der Champions League gegen Atlético Madrid - und jetzt noch die Spekulationen, wonach die laufende Saison in der Premier League, die Liverpool meilenweit anführt, wegen des grassierenden Coronavirus annulliert werden könnte. Trainer Jürgen Klopp dürften die Spekulationen bereits den Angstschweiß auf die Stirn treiben.

Denn eigentlich war für ihn und seinen FC Liverpool schon alles klar. Bereits in drei Tagen hätte die Meistersause bei einer Niederlage von Manchester City steigen können, zur Meisterschaft fehlen Liverpool nur noch zwei Siege, um erstmals seit 30 Jahren den Titel zu holen. Doch seit die englische Premier League am Freitag einen Stopp des Spielbetriebs mindestens bis zum 3. April verkündet hat, gibt es auch Spekulationen über eine Annullierung der Saison.

Wie die Zeitung Guardian berichtete, wird unter Vereinsbossen darüber nachgedacht, die komplette Saison zu annullieren. Auch der Independent berichtete über mehrere Klubchefs, denen das gerade recht kommen würde. Immerhin stehen noch mehr als 90 Spiele an. Ob die ausgetragen werden können, gilt als fraglich. "Wir haben keine Ahnung", sagte Aston-Villa-Chef Christian Purslow, "wir hoffen es." Aston Villa würde von einer Annullierung profitieren, der Klub steckt als Tabellenvorletzter im Abstiegskampf. Der FC Arsenal dagegen hat zurzeit andere Sorgen. Trainer Mikel Arteta wurde positiv auf das Virus getestet. Wie der Klub am Donnerstagabend mitteilte, ist eine "signifikante" Anzahl von Personen, "einschließlich des gesamten Kaders und des Trainerteams der ersten Mannschaft", von den Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Dies dürfte auch für die Deutschen Bernd Leno, Mesut Özil und Shkodran Mustafi gelten. Der FC Chelsea, dessen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern abgesagt wurde, hatte zuvor die Erkrankung von Callum Hudson-Odoi öffentlich gemacht. Auch die anderen Profi-Ligen in England und in Schottland setzten ihre Spiele zunächst aus.