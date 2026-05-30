In den vergangenen zehn Jahren hat der FC Liverpool stets zu den konstantesten Vereinen der Premier League gehört. Saison für Saison hat Liverpool mindestens den fünften Tabellenplatz belegt. Dennoch musste der englische Fußball -Rekordmeister nach großen Erfolgen mehrmals einen kurzzeitigen sportlichen Einbruch verkraften. So stand unter Trainer Jürgen Klopp in den Spielzeiten 2020/21 und 2022/23 zu befürchten, dass die Reds jeweils die Champions-League-Teilnahme verpassen. Auch Klopps Nachfolger Arne Slot erlebte dieses Phänomen. Nach der Meisterschaft in seiner Debütsaison 2024/2025 gelang es ihm nicht, daran anzuknüpfen. Erst am letzten Spieltag hat Liverpool die Qualifikation für die Königsklasse gesichert.

Im Gegensatz zu Klopp traut der FC Liverpool dem Niederländer allerdings nicht zu, die Mannschaft wieder auf Titelkurs zu bringen. Am Samstag hat der Klub in einer ungewohnt ausführlichen, inhaltlich sich teils wiederholenden Mitteilung die überraschende Trennung von Arne Slot bekanntgegeben.

Der Vertrag des Trainers lief bis Juni 2027, Slot hatte sich bis zuletzt öffentlich davon überzeugt gezeigt, ihn auch erfüllen zu dürfen. Einen möglichen Hinweis darauf, wie schwer sich der Verein mit der Entscheidung getan haben muss, geben sowohl der Inhalt als auch Zeitpunkt der Erklärung: Veröffentlicht wurde sie viereinhalb Stunden vor dem Champions-League-Finale. Es wirkte, als habe der Klub die Aufmerksamkeit für die Nachricht bewusst möglichst klein halten wollen.

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Das Schreiben mutet eher wie eine Würdigung als eine Kündigung an. Bezeichnend ist der vorletzte Absatz. Darin heißt es zwar, die Entwicklung der Mannschaft könne „am besten durch einen Richtungswechsel vorangetrieben“ werden. Zugleich schränkte der Verein ein, dies solle keinesfalls Slots Arbeit „schmälern“ oder als „Bewertung von seinen Fähigkeiten verstanden“ werden. Die Dankbarkeit gegenüber dem 47-Jährigen speist sich vor allem daraus, dass er den als schwierig geltenden Übergang von der übermächtigen Figur Klopp zunächst eindrucksvoll bewältigte. Mit klugen Akzenten verfeinerte Slot die bereits aufstrebende Mannschaft: Dazu gehörte die Einbindung des vorher kaum beachteten Talents Ryan Gravenberch als Ballverteiler im defensiven Mittelfeld. Der frühere Bayern-Profi gilt inzwischen als einer der besten Spieler der Welt auf seiner Position.

Offenbar ist sich der FC Liverpool bewusst, dass Slot den kleinen sportlichen Absturz nach der fundamentalen Kadererneuerung des Vorsommers für eine halbe Milliarde Euro – darunter die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz – keineswegs allein zu verantworten hat. Zu viele Personalentscheidungen im Management um den vor zwei Jahren als Fußball-CEO zurückgekehrten früheren Sportdirektor Michael Edwards und dessen Nachfolger Richard Hughes sind bislang kaum aufgegangen. Hinzu kommt die große Trauer um den im vergangenen Juli bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Spieler Diogo Jota, dessen Tod alle im Verein erschütterte.

Neben Mohamed Salah und Andrew Robertson verlässt womöglich auch Ibrahima Konaté den FC Liverpool

Mit dem Trainerwechsel versucht der Klub, die Turbulenzen der zurückliegenden Saison demonstrativ hinter sich zu lassen. Die Unzufriedenheit der Liverpool-Fans hatte sich nach insgesamt 19 Saisonniederlagen zunehmend problematisch gegen Slot gerichtet. Sie warfen ihm hauptsächlich zwei Dinge vor: die Aufweichung der unter Klopp klar definierten, mitreißenden Spielweise sowie den Umstand, dass die etablierten Meisterspieler und Zugänge offenbar keine Einheit bildeten. Letzteres schien spätestens offensichtlich zu werden, als Torjäger Mohamed Salah im Dezember 2025 öffentlich auf Konfrontationskurs zu seinem Trainer ging.

Für die Saisonplanung muss der FC Liverpool möglichst rasch einen neuen Coach präsentieren. Als eine Option gilt der Spanier Andoni Iraola, der seinen Vertrag beim AFC Bournemouth nicht verlängert hat. Iraola war vor drei Jahren unter der Verantwortung des damals in Bournemouth tätigen Managers Hughes eingestellt worden und führte den Klub in dieser Saison erstmals in die Europa League. Liverpool dürfte sich, wenn auch nur pro forma, außerdem bei Klopp erkundigen, ob er seine Expertentätigkeit bei der WM 2026 und seine Rolle als globaler Fußballchef von Red Bull nicht gegen eine zweite Amtszeit in Anfield eintauschen möchte. Amüsanterweise wäre auch Pep Guardiola, gerade beim Rivalen Manchester City zurückgetreten, auf dem Markt. Eine Zusage Guardiolas ist allerdings ungefähr so realistisch wie eine Wiedereinstellung Slots.

Die Trainerentlassung beschert dem FC Liverpool nun noch mehr Arbeit als ohnehin schon. Denn der Kader muss erneut grundlegend überdacht werden. Neben Salah und Routinier Andrew Robertson verlässt womöglich auch Innenverteidiger Ibrahima Konaté den Klub, mit dem Franzosen wurde keine Einigung über eine Verlängerung seines Ende Juni auslaufenden Vertrag erzielt. In gewisser Weise erinnert der undefinierte Zustand des Klubs damit an jenes Szenario, das, angesichts der Bedeutung Klopps, bereits vor einem Jahr befürchtet worden war. Für den kommenden Trainer wird es darum gehen, das Potenzial der Mannschaft wieder freizulegen – und eine weitere Krisensaison zu verhindern.