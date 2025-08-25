Zum Hauptinhalt springen

MeinungFußball-Bundesliga:Trainer im Trikot? Dieser Modetrend muss sich bitte nicht durchsetzen

Ja, der Trainer trägt jetzt Trikot, genau wie seine Spieler: Lukas Kwasniok jubelt über den Sieg seines 1. FC Köln in Mainz.
Dass da bisher niemand draufgekommen ist: Der Kölner Trainer Lukas Kwasniok trägt am Spielfeldrand jetzt Spielerklamotten. Genial – aber auch gar nicht so ungefährlich.

Die neueste Fußball-Innovation kommt von einem Trainer aus Köln, und man kann bisher nur mutmaßen, wie die Branchengrößen darauf reagieren werden. Gut möglich, dass Julian Nagelsmann vor Wut den roten Steppmantel verbrennt oder dass Pep Guardiola vor Neid die Anzughose platzt, wenn sie davon erfahren. Und das werden sie, denn in den einschlägigen Fachmedien wird der Trend bereits rauf und runter besprochen: Lukas Kwasniok, der neue Trainer des 1. FC Köln, hat das Auswärtsspiel am Sonntag in Mainz (1:0) in einem in der Bundesliga offenbar nie zuvor an der Seitenlinie getragenen Kleidungsstück gecoacht: im Trikot des 1. FC Köln!

