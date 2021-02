Nach einer unglücklichen zweiten Phase beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln kehrt Anthony Modeste fürs Erste in seine französische Heimat zurück und stürmt künftig für AS Saint-Etienne. Der FC gab das Leihgeschäft am Montagabend bekannt. Modestes 2018 verstorbener Vater Guy spielte in Saint-Etienne von 1972 bis 1979. Der Klub belegt in der Ligue 1 den 16. Tabellenplatz und schwebt in Abstiegsgefahr. Modeste (32/Vertrag bis 2023) ist mit rund drei Millionen Euro jährlich Topverdiener bei den Kölnern. In der laufenden Saison stand er aber nur einmal in der Startformation. 2016/17 hatte Modeste den FC mit 25 Liga-Treffern erstmals seit 1992 wieder in den Europapokal geschossen. Anschließend wechselte er für 29 Millionen Euro nach China. Anfang 2019 kehrte er zurück.