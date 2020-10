Von Christoph Leischwitz

Endlich herrscht wieder ein bisschen Leben rund ums Spielfeld. 3013 Zuschauer fanden sich beim FC Ingolstadt am Samstag auf den Tribünen ein, und nach dem Spiel war obendrein aus der Gästekabine laute Schlagermusik zu hören. "Sieben Sünden" zum Beispiel, in dem es heißt: "Denn du bist der Wahnsinn, der mich aus der Bahn bringt." Unterhachings Trainer Arie van Lent sagte, er sei nicht verantwortlich für die Musikauswahl, aber eine treffliche Nachricht für die oberbayerischen Kollegen des FC Ingolstadt war die Liedzeile dann doch: Die Hachinger hatten den Drittliga-Tabellenführer aus der Bahn geworfen - auch wenn die Partie mit ein bisschen mehr FCI-Glück durchaus auch andersherum hätte laufen können.

Es war in vielen Phasen kein schönes Spiel gewesen. Die treuen Zuschauer feuerten treu ihre Mannschaft an, vor allem in der Schlussphase, als die Mannschaft von Tomas Oral die Hachinger einschnürte und auf den Ausgleich drängte - die SpVgg war nach einem Hackentor aus dem Getümmel durch Niclas Stierlin in der 67. Minute in Führung gegangen. Doch oft entfleuchte den Fans ein kollektives Stöhnen, wenn wieder einmal ein Steilpass im Toraus landete oder der Gegner zu Torchancen eingeladen wurde.

Die beste Möglichkeit servierte Ingolstadts Torwart Fabijan Buntic schon nach acht Minuten mit einem schlechten Abwurf, Moritz Heinrich nahm das Geschenk aber nicht an und schoss aus kurzer Distanz recht deutlich daneben. "Viele kleine Fehler, technische Fehler, wir waren nicht sauber genug im Passspiel", das zählte FCI-Trainer Oral auf. Und lieferte aber gleich eine Erklärung nach: "Wir haben eine sehr holprige Vorbereitung gespielt. Eigentlich sind wir noch voll in der Vorbereitungsphase, deswegen gestehe ich das dem einen oder anderen auch zu." Ein herbstliches Zwischentief nach zwei Siegen zum Auftakt also, Findungsphase, so kam das rüber. Der kurzfristige Ausfall von Stefan Kutschke (noch fraglich für den kommenden Spieltag) habe sein Übriges getan. Oral sagt, er habe aber auch Positives gesehen: "Wir hatten mehr Chancen als letzte Woche und im ersten Spiel", sagte er, und man habe trotz der vielen Schlampereien ja nicht viel zugelassen.

Die besten Chancen hatte Maximilian Beister vergeben. Gleich zu Beginn traf er den Pfosten (4.), und dann war er es, der ein Geschenk der Unterhachinger nicht annahm und vom Strafraumrand deutlich übers Tor drosch (53.). Und dann war da ja auch noch die 87. Minute, als der eingewechselte Justin Butler von Robert Müller zu Fall gebracht wurde, für Oral ein klarer Strafstoß - und dann gehe die Partie zu Recht unentschieden aus. Aber Oral ist sich sicher: "Wir werden unseren Weg gehen." Und zwar wohl ohne weitere Zugänge vor Ende des Transferfensters. Auch der frühere Augsburger und Ingolstädter Stürmer Caiuby, der zurzeit bei den Schanzern mittrainiert, wird erst einmal nicht verpflichtet.