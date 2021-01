Der FC Ingolstadt ist im Drittliga-Heimspiel gegen den Halleschen FC nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus gekommen und rutschte von Relegationsplatz drei auf den vierten Rang ab. Die Schanzer hatten dabei zunächst die besseren Chancen, vor allem, als Stefan Kutschke einen von Caniggia Elva per Brust abgelegten Ball aufs Tor zimmerte, HFC-Torwart Kai Eisele jedoch stark parieren konnte (27.). Kurz vor der Pause dann doch die Führung, als Halles Julian Guttau bei einer Grätsche den Ball an den Unterarm bekam und Kutschke den folgenden Elfmeter cool verwandelte (43.). Nach dem Wechsel gab es den Strafstoß dann auf der anderen Seite, Peter Kurzweg traf Braydon Manu, zunächst entschied der Referee auf Vorteil, kurz danach auf Elfmeter - Terrence Boyd traf zum 1:1 (50.). Beide Teams wollten in der Folgezeit den Sieg, doch FCI-Verteidiger Björn Paulsen traf nach Eckball per Kopf nur die Latte (58.), in der Schlussphase verpasste Antonios Papadopoulos das Siegtor für den HFC nur knapp.