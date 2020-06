Es war schon ein bleibender Eindruck, der erste, den Tomas Oral an der Seitenlinie hinterließ, noch vor der Halbzeit wurde er darauf hingewiesen. "Es hört Ihnen jeder zu", rief der Schiedsrichter-Assistent. Natürlich konnte auch das jeder gut hören beim oberbayerischen Drittliga-Geisterderby gegen die U23 des FC Bayern. Der 47-jährige Trainer des FC Ingolstadt hatte sich da schon mehrmals echauffiert. Danach allerdings wurde es stiller um ihn. Nicht wegen des Rüffels, sondern weil seine Mannschaft plötzlich ins Spiel fand. Am Ende durfte Oral sogar sagen, dass man das Spiel unglücklich 1:2 verloren hatte.

Am 29. Mai 2019 war er zum letzten Mal als Trainer an der Seitenlinie gestanden. Am selben Ort, mit dem FCI, in der Abstiegs-Relegation gegen Wehen Wiesbaden. 365 Tage später nun Aufstiegskampf. Und so war der gewonnene erste Eindruck in dem Geisterspiel ja auch verständlich: Es geht um viel. Und da stellt sich einer vor seine Mannschaft, wenn es nicht gut läuft. Auf dem Platz fehlten aber erst mal auch die frischen Ideen, um weiter an der Tabellenspitze mitmischen zu können. Taktisch war das höchst überschaubar, was Ingolstadt zu bieten hatte: Bei eigener Balleroberung lief Fatih Kaya im Vollsprint nach vorne, um für lange Bälle bereit zu sein. Eine einzige Besonderheit gab es: die Standardsituationen. Bei Eckbällen zum Beispiel stellen sich nun mehrere Ingolstädter auf eine Linie, wie beim Einwurf im Rugby. Auf diesem Weg - Kopfballverlängerung Björn Paulsen, Tor Marcel Gaus - fiel der überraschende Ausgleich. Fortan war Ingolstadt dann auch wieder im Spiel und presste sich in der gegnerischen Hälfte fest. Am Dienstagabend (20.30 Uhr) trifft der FCI erneut auf einen spielstarken Gegner, die SpVgg Unterhaching. Deren Trainer Claus Schromm meinte übrigens am Montag, dass sich rein taktisch beim FC Ingolstadt nicht viel geändert habe. Bedenklich aus seiner Sicht sei, dass zwei gelbgesperrte Spieler, Robin Krauße und Stefan Kutschke, bei den Gästen wieder dabei seien, und Kutschke sei ja der vermutlich "beste Spieler in der dritten Liga in der Luft". Man erwartet also: lange Bälle, das Mittelfeld flugs überbrückende Ingolstädter im Hachinger Sportpark, wo zwei unterschiedliche Spielstile mit demselben Ziel aufeinandertreffen werden: Aufstieg.

Viel war im Vorfeld die Rede gewesen von den Münchner Mannschaften und ihrem möglichen Wettbewerbsvorteil, weil die Hachinger und die jungen Bayern schon so früh wieder ins Training eingestiegen waren. Ihre Erfolge zum Restart stützen die These. Die Ingolstädter treffen nun direkt hintereinander auf diese beiden Teams. Aber auch, wenn Torschütze Gaus in der 89. Minuten Gelb-Rot sah, und auch, wenn wiederum ein paar Sekunden später die jungen Bayern in Ingolstadt nach dem Kopfball von Christopher Richards ein Siegestänzchen aufführen konnten: Das Selbstvertrauen scheint nach dieser Partie sogar eher gestärkt zu sein. Zumindest bei Trainer Tomas Oral: Nachdem sich die Mannschaft den Rost herausgelaufen hatte, sei er "absolut zufrieden" gewesen, danach hatte das Team dominiert. Das war der zweite, vielleicht ja bleibendere Eindruck.