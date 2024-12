Die beste Offensive der dritten Liga hat ihre Qualitäten einmal mehr unter Beweis gestellt: Mit 5:2 (2:0) gewann der FC Ingolstadt am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden, er überholte die Hessen damit in der Tabelle. Die Schanzer sind nun schon auf Rang fünf, rücken nach nur einer Niederlage aus den letzten elf Spielen immer näher an die Aufstiegsränge heran. „In Summe nehmen wir auch aufgrund unserer guten Defensivleistung, außer in zwei Momenten, verdient drei Punkte mit nach Ingolstadt“, sagte Trainerin Sabrina Wittmann.